Milei se reúne nuevamente con su Gabinete para definir la estrategia tras la derrota electoral

El presidente buscará reactivar las negociaciones con los gobernadores, mientras la crisis interna del oficialismo sigue profundizándose.

Hoy 08:09

En medio de la crisis que desató la derrota en las elecciones bonaerenses, el presidente Javier Milei vuelve a reunir hoy a su Gabinete en la Casa Rosada. Este será el tercer encuentro en 72 horas, en un contexto de creciente tensión dentro del oficialismo. La reunión tiene como objetivo definir la estrategia a seguir para reactivar las negociaciones con los gobernadores, especialmente los peronistas, quienes se muestran reacios a entablar diálogo con el Ejecutivo nacional.

La cita está convocada para las 9:30 en el Salón Eva Perón, donde Milei estará acompañado por su hermana Karina Milei, el asesor Santiago Caputo, el vocero Manuel Adorni, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, entre otros funcionarios clave. También participarán ministros como Patricia Bullrich, Gerardo Werthein, Luis Petri, Federico Sturzenegger, Mario Lugones, Sandra Pettovello y Mariano Cúneo Libarona. Este encuentro es crucial para analizar el rumbo de la gestión y tomar decisiones que permitan estabilizar la situación política.

Las decisiones tomadas tras la derrota electoral han generado desilusión no solo dentro de la tropa oficialista, sino también entre los aliados y las provincias. A pesar de la participación activa de Milei en la campaña electoral, los resultados en Buenos Aires reflejaron una pérdida de apoyo en sectores clave. Frente a este panorama, el presidente decidió sumarse con mayor protagonismo a la mesa política nacional, que ahora también incluye a figuras como Bullrich, Caputo y Adorni, con el objetivo de mejorar la coordinación interna de cara a los comicios de octubre.

A la vez, la relación con los gobernadores peronistas sigue siendo tensa. La crisis económica y los reclamos por mayores recursos han profundizado las diferencias entre la Nación y las provincias, y aunque el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ha comenzado a contactar a los gobernadores para reanudar las conversaciones, aún no se ha definido una propuesta concreta. No necesariamente se ofrecerán fondos, sino que también se podría plantear la posibilidad de otorgar cargos estratégicos a cambio de apoyo político, como sucedió en el pasado con el sector de Juan Schiaretti.

La desconfianza entre los gobernadores es evidente, y varios de ellos ya han expresado su descontento con la mesa de diálogo que Milei ha impulsado. El próximo viernes, en la Sociedad Rural de Río Cuarto, se llevará a cabo una reunión de la Provincias Unidas, un espacio que agrupa a los gobernadores opositores, quienes aprovecharán la ocasión para reafirmar sus reclamos por un mayor reparto de fondos y dejar en claro su rechazo a las políticas del gobierno nacional.

Por último, la gestión de Milei tiene previsto vetar varias leyes clave, como la modificación del reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y las iniciativas de emergencia pediátrica y financiamiento universitario. Esta postura es coherente con la negativa del presidente a destinar más recursos, dado el delicado estado de las finanzas del país.