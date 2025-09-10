Así lo consideró el licenciado Osvaldo Granados en su columna de este miércoles para Radio Panorama, tras el duro revés electoral que la administración de Javier Milei sufrió el último domingo.

Hoy 08:23

En su columna de este miércoles para Radio Panorama, el licenciado Osvaldo Granados analizó la situación política y económica del país luego de las elecciones del pasado domingo, donde el oficialismo sufrió un fuerte traspié.

“El Gobierno tiene que dejar de hablarle a los mercados y empezar a hablarle a la gente”, señaló, al tiempo que remarcó la necesidad de que las autoridades expliquen de manera directa las medidas que toman y sus consecuencias.

Granados destacó que la conmemoración del Día de la Industria puso nuevamente sobre la mesa las dificultades de las pymes y grandes empresas del país, y comparó la inestabilidad argentina con la continuidad de políticas económicas en otros países de la región.

“En ningún país del mundo sucede lo que pasa en Argentina, que cada cuatro años hay un volantazo de 180 grados y se modifica todo lo que hizo el gobierno anterior. En Brasil nunca se tocaron las bases. En Chile no se tocan desde Pinochet. En Perú no se cambia la política económica, van presos los presidentes pero el presidente del Banco Central sigue. En Paraguay, hay inversiones que hoy hacen que Asunción sea irreconocible”, explicó.

En ese marco, el analista subrayó que la principal deuda del gobierno es con la ciudadanía.

“Hay un detalle que el Gobierno tiene que considerar: dejen de hablarle a los mercados, háblenle a la gente. Díganle qué está pasando y por qué se hace lo que se hace. Se habla en difícil, los economistas se hablan entre ellos y la gente queda al margen. No es tan difícil”, concluyó.