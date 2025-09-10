Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 10 SEP 2025 | 15º
X
Lo + Viral

Quiso apagar aceite ardiendo usando agua y aprendió que es un error

Una empleada aprendió de la peor manera que no se puede apagar aceite en llamas con agua.

Hoy 08:29
Fuego en la cocina

Dos empleadas de un restaurante en la provincia de Moscú (Rusia) provocaron un fuerte incendio este jueves mientras intentaban apagar una freidora con aceite caliente que ardía en llamas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En lugar de usar un extintor o intentar 'ahogar' el fuego con una tapa o un trapo húmedo, una de ellas pensó que podía solucionar la emergencia lanzando agua sobre el objeto.

Como era de esperar, el líquido esparció el fuego por toda la cocina e hizo que se hiciera más intenso. Por suerte nadie resultó herido.

TEMAS Rusia

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Sin Messi, Argentina no pudo ante Ecuador y cerró las Eliminatorias con una derrota
  2. 2. Scaloni tras la derrota en Ecuador: “Es positivo que el equipo intente y dé la cara”
  3. 3. Karina Milei encabezó la primera reunión de la mesa bonaerense con el PRO tras la derrota electoral
  4. 4. La furiosa reacción de Marianela Mirra cuando le preguntaron por su relación con José Alperovich
  5. 5. Evangelina Anderson deslumbró con sensuales fotos en un jacuzzi tras su separación de Demichelis
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT