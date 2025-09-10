Quiso apagar aceite ardiendo usando agua y aprendió que es un error

Una empleada aprendió de la peor manera que no se puede apagar aceite en llamas con agua.

Hoy 08:29

Dos empleadas de un restaurante en la provincia de Moscú (Rusia) provocaron un fuerte incendio este jueves mientras intentaban apagar una freidora con aceite caliente que ardía en llamas.

En lugar de usar un extintor o intentar 'ahogar' el fuego con una tapa o un trapo húmedo, una de ellas pensó que podía solucionar la emergencia lanzando agua sobre el objeto.

Como era de esperar, el líquido esparció el fuego por toda la cocina e hizo que se hiciera más intenso. Por suerte nadie resultó herido.