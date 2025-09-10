Preocupación por incendio de pastizales en el barrio Ejército Argentino

Bomberos voluntarios sofocaron las llamas. El fuego solo ocasionó inconvenientes en la zona por el humo.

Hoy 08:50

Un incendio de pastizales y vegetación seca se registró este martes alrededor de las 20 horas en el barrio Ejército Argentino de la ciudad Capital.

El foco ígneo se desató en inmediaciones de calle Nicolás Repeto, entre Héctor Aguirre y avenida Colón, donde rápidamente fue advertido por vecinos de la zona.

Una dotación de Bomberos Voluntarios de la Capital acudió al lugar y trabajó en la contención de las llamas, logrando controlar la situación y evitar que el fuego se propagara hacia viviendas cercanas.

Bomberos voluntarios

No se registraron personas heridas ni daños materiales de consideración.

Las autoridades recordaron a la población la importancia de evitar la quema de basura o restos de poda, ya que las altas temperaturas y la sequedad del ambiente facilitan la propagación de incendios en pastizales.