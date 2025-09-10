Hallaron un cadáver dentro de un Tesla del rapero D4vd, que se presentaría en el Lollapalooza 2026 en Argentina

Los vecinos llamaron a la policía al detectar un olor nauseabundo que provenía de un estacionamiento de la zona.

Hoy 09:24

Vecinos de un estacionamiento de autos de Hollywood llamaron a la policía al notar un olor nauseabundo que provenía del lugar. Los agentes se acercaron al depósito y al revisar los coches descubrieron que el olor provenía de un Tesla. Al abrir el baúl encontraron un cadáver en estado de descomposición.

El impactante episodio ocurrió este lunes. Los investigadores descubrieron que estaba registrado a nombre de la estrella emergente del rap estadounidense D4vd, artista que el año próximo visitaría Argentina, ya que forma parte de la grilla del festival Lollapalooza 2026.

Según el reporte policial al que tuvieron acceso los medios locales, el cuerpo fue encontrado envuelto en plástico en el baúl, que en los famosos autos eléctricos creados por la empresa de Elon Musk, se encuentra en el frente.

“Nos notificaron esta mañana, y el vehículo ha estado aquí por un par de días”, indicó a la prensa Robert Peters, agente del Departamento de Policía de Los Ángeles que participó del operativo. Hasta el momento no trascendió la identidad de la víctima.

Las autoridades verificaron la patente en el registro de automotores y descubrieron que el coche está registrado en Texas a nombre de David Anthony Burke, más conocido por su nombre artístico: D4vd, según informó el canal ABC7.

Este rapero de 20 años obtuvo reconocimiento internacional después de que una de sus canciones, “Romantic Homicide”, causara furor en TikTok en el 2022. Después del macabro hallazgo, el artista, que se encuentra en medio de una gira mundial, no hizo declaraciones al respecto y mantiene una presencia activa en las redes sociales.