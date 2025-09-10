Así quedó Katmandú tras las protestas que derrocaron al gobierno en Nepal

Ya es vista como la primera revolución de la generación Z. Hubo ataques a sedes gubernamentales y residencias de líderes, pero también a otros edificios distinguidos de la capital.

Imágenes de un dron este miércoles mostraron humo aún saliendo del edificio carbonizado del Hotel Hilton en Katmandú.

El edificio fue incendiado durante las protestas del martes, según los medios indios.

Varios edificios gubernamentales, desde la Corte Suprema y el Parlamento hasta las casas de los ministros, incluida la residencia privada del primer ministro nepalí KP Sharma Oli, también fueron incendiados en las protestas del martes, y los disturbios solo disminuyeron después de su renuncia.

El peor trastorno en décadas en la pobre nación del Himalaya fue provocado por una prohibición de las redes sociales revelada la semana pasada, pero revocada el lunes cuando la policía disparó gases lacrimógenos y balas de goma para controlar a las multitudes.

El Ministerio de Salud de Nepal dijo el miércoles que el número de muertos en las protestas anticorrupción de esta semana aumentó a 25. También dijo que 633 personas resultaron heridas.

Los incendios de edificios

La ola de incendios se extendió a múltiples objetivos políticos. Entre las viviendas atacadas o incendiadas se encuentran las residencias de Sher Bahadur Deuba, líder del partido más grande Congreso Nepalí; el presidente Ram Chandra Poudel; el ministro del Interior Ramesh Lekhak; y el líder del Partido Comunista de Nepal Maoísta, Pushpa Kamal Dahal.

Los manifestantes también incendiaron la residencia privada del primer ministro Oli en la localidad de Balkot, según imágenes difundidas en redes sociales y televisiones locales que mostraron la vivienda envuelta en llamas y densas columnas de humo negro. Los protestantes intentaron derribar los árboles que servían de cerco a la propiedad.

También fue incendiada una escuela privada propiedad de Arzu Deuba Rana, esposa de Deuba y actual ministra de Relaciones Exteriores. Los manifestantes vandalizaron además sedes de partidos políticos, incluyendo la del Partido Comunista de Nepal (Marxista-Leninista Unificado) de Oli.

Las protestas estallaron la semana pasada inicialmente en redes sociales con etiquetas como #nepobabies para denunciar la corrupción y el nepotismo. El detonante que llevó la movilización a las calles fue la decisión del gobierno de bloquear 26 plataformas de redes sociales, entre ellas Facebook, Instagram y X, una medida que los jóvenes consideraron un ataque a la libertad de expresión.

Hasta ahora, al menos 19 jóvenes han muerto y más de 300 resultaron heridos en las protestas, que se intensificaron este martes con el ataque al Parlamento y las residencias de los líderes políticos.

Oli había dicho en un comunicado que formaría un comité investigador para presentar un informe en 15 días y que se daría compensación por las vidas perdidas y tratamiento gratuito para los heridos.

Las protestas han sido denominadas como el movimiento de la “Generación Z”, refiriéndose generalmente a personas nacidas entre 1995 y 2010, que han expresado su frustración creciente contra los partidos políticos a quienes culpan de corrupción sistémica.