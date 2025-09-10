Ayudemos a Negrita: necesita apoyo para cubrir los gastos de su internación

Se trata de una perrita con anemia, sarna y conjuntivitis, necesita nuestra ayuda para afrontar los gastos de su tratamiento y recuperación.

Negrita, una perrita en grave estado, está siendo tratada por anemia, sarna y conjuntivitis. Los gastos de su internación y tratamiento son altos, por lo que se solicita ayuda para poder cubrirlos.

Se puede realizar una transferencia bancaria al alias del Dr. Gómez: veterinariadonlilo, o bien acercarse a la Veterinaria Don Lilo ubicada en Pedro León Gallo 1199, donde la cuenta está a nombre de María de los Ángeles Sosa.

Para confirmar la colaboración, por favor, enviar el comprobante de pago al 3855168434.

Cualquier aporte, por pequeño que sea, es muy importante para la recuperación de Negrita. ¡Tu ayuda puede marcar la diferencia!