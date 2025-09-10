Ingresar
Buscan un hogar de tránsito para que una perra viejita pueda recibir el cuidado que merece

Ayudemos a brindarle una segunda oportunidad.

Hoy 10:45
Esta perrita se encuentra en Av. Rivadavia, casi Colón, y su estado de salud es grave. A pesar de los esfuerzos por habilitar la veterinaria y recaudar fondos para cubrir sus gastos médicos, no podrán ayudarla sin encontrar un hogar de tránsito donde pueda ser cuidada y recuperada.

Desde el equipo de Ayudemos a los Callejeritos, están comprometidos con su bienestar, pero necesitan de tu colaboración para poder darle una oportunidad de vivir con salud y dignidad. 

Si puedes recibirla en tránsito o colaborar de alguna manera, por favor, contáctate al 3856122642 o a través de Instagram: @Ayudemosaloscallejeritos.

