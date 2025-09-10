Elisa Carrió arremetió contra la estrategia del Gobierno tras la derrota en las elecciones

En una fuerte entrevista, la dirigente de la Coalición Cívica expresó su satisfacción por la derrota del oficialismo, criticó duramente a Javier y Karina Milei, y reflexionó sobre las causas de la derrota electoral del partido libertario.

Hoy 11:39

La dirigente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, brindó una entrevista cargada de críticas contra Javier y Karina Milei, en el marco de la derrota electoral sufrida por el oficialismo en las recientes elecciones legislativas bonaerenses. Durante su participación en el programa A24, Carrió no escatimó en duros calificativos hacia la pareja presidencial, a la que calificó como "una pareja perversa, que goza de la crueldad y está llena de codicia". Además, subrayó que el Gobierno "expone la perversidad" y advirtió que lo que se ve no es solo crueldad, sino una actitud de disfrute de la crueldad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Carrió también se mostró contenta con el resultado electoral del domingo, donde el peronismo logró imponerse a La Libertad Avanza, pero restó valor al resultado obtenido por el Frente Patria, señalando que "el peronismo sacó los votos que sacó siempre". La dirigente también reflexionó sobre la alianza entre LLA y el PRO, subrayando que Juntos por el Cambio no es Mauricio Macri, y que el Gobierno cometió el gran error de no contar con el respaldo de las otras fuerzas que componen la coalición, como la UCR y la Coalición Cívica.

En cuanto a los resultados electorales, Carrió destacó que, si bien el peronismo ganó, Cristina Kirchner perdió, y se mostró confiada en que el cristinismo ya no tiene la misma fuerza que antes, indicando que en las últimas elecciones "ganaron los intendentes".

El impacto de la estrategia del partido libertario

Sobre la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones, Carrió apuntó directamente contra Santiago Caputo, quien, según ella, fue responsable de la estrategia que favoreció la polarización y levantó al kirchnerismo durante la campaña. "Todo el mundo dice ‘la culpa es de Pareja’, pero no, es la estrategia", remarcó, y cuestionó la manera en que se intentó consolidar la alianza con el PRO para enfrentar al peronismo.

En cuanto al futuro político, Carrió pidió que se "equilibre el poder autoritario" y aseguró que el Gobierno es el principal responsable de poner en riesgo la república, al disolver la posibilidad de tener aliados. Asimismo, expresó su preocupación por la ilegalidad en la que, según ella, se encontraría la familia Milei, en referencia al escándalo de las criptomonedas. Carrió no dudó en calificar a Javier y Karina Milei de ilegales, vinculándolos con lo que consideró una "estafa fenomenal" en el escándalo de Libra.

Un llamado a una tercera alternativa para moderar el Parlamento

De cara a las próximas elecciones de octubre, Carrió propuso una tercera alternativa para moderar el Parlamento y mantener la república. En sus declaraciones, destacó que la única forma de sostener el sistema republicano es que la sociedad vote una opción que equilibre el poder y no le permita al Gobierno "hacer todo lo que quiere". En este sentido, advirtió que los votantes no deben optar exclusivamente por el peronismo, porque muchos ya están cansados, especialmente en lugares como La Matanza, donde, según ella, Espinoza no es una opción.

Carrió también apuntó contra el equipo económico del Gobierno, especialmente contra Santiago Bausili y Luis Caputo, a quienes criticó por no conocer la realidad argentina ni las PYMES. Según la dirigente, estos funcionarios son "grandes traders" pero nunca han tenido contacto con las pequeñas empresas del país.

En resumen, Carrió dejó claro que su visión de la política es muy crítica del rumbo del Gobierno, pero también destacó que, aunque el peronismo gane, Cristina Kirchner pierde terreno y Milei no puede gobernar sin un contrapeso. Para ella, es fundamental que la sociedad elija una tercera opción para moderar el poder y evitar que el sistema republicano se vea comprometido.