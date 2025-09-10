Mendoza: una nena de 14 años ingresó armada a un colegio, realizó disparos y se atrincheró

El episodio ocurrió esta mañana en La Paz, provincia de Mendoza. La policía controló la situación y no se registraron heridos.

Hoy 12:10

Una situación de pánico y tensión alertó este miércoles a las autoridades de Mendoza, donde una adolescente de 14 años ingresó armada a una escuela. Según las primeras informaciones, la alumna ingresó al establecimiento con un arma de fuego, efectuó dos disparos al aire y se atrincheró en el patio del colegio. No se reportaron heridos.

El hecho ocurrió en la escuela Marcelino Blanco del departamento de La Paz y cerca de las 9.30 cuando los estudiantes regresaban a las aulas tras el primer recreo. Según señalaron, la adolescente pasó primero por el baño antes de salir con el arma cargada, tras lo cual apuntó fugazmente a algunos compañeros.

La escuela, identificada como 4-042 Marcelino Blanco, fue desalojada de manera preventiva. Las autoridades trasladaron a los alumnos al Hospital de La Paz, empleando este sitio como punto de encuentro, y solicitaron la presencia de los padres para retirarlos. La joven, alumna de segundo año y hija de un comisario retirado de la Policía de San Luis, fue aislada y atendida por personal policial. El evento coincidió con la programación de un acto con motivo del Día del Maestro.

Los Andes detalló que la intervención del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS), junto a agentes policiales y funcionarios judiciales, se realizó bajo la supervisión de la fiscal penal de menores de La Paz, Griselda Digier. Además, arribaron representantes de la Dirección General de Escuelas y del Ministerio de Seguridad y Justicia.

Cerca de las 11.30, los especialistas del GRIS habían comenzado la mediación con la adolescente. El Ministerio de Seguridad de Mendoza solicitó a la comunidad que evitara acercarse a la escuela para garantizar la seguridad y el respeto hacia la menor. El comunicado oficial advirtió sobre la importancia de extremar los cuidados y evitar interferencias externas que pudieran agravar la situación.

“Está trabajando el comité de crisis con los profesionales y equipos especialistas. En este contexto, cualquier alteración externa o por fuera de los protocolos podría tener consecuencias graves. El principio precautorio nos obliga a extremar los cuidados”, citó Los Andes en relación al mensaje de las autoridades provinciales.