Mundial 2026: los 18 clasificados, las plazas que faltan y cómo está cada Eliminatoria

A menos de un año para el inicio del certamen, ya hay 18 selecciones clasificadas. Restan 30 cupos por definir en las distintas confederaciones, con repechajes y definiciones al rojo vivo.

Hoy 12:06

El Mundial 2026 comienza a palpitarse. El torneo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá a partir del 11 de junio, será el primero en la historia con 48 selecciones. Por ahora, hay 18 equipos con pasaje asegurado, entre ellos la Selección Argentina, que buscará defender el título conseguido en Qatar 2022.

En Sudamérica, ya se conocen los seis clasificados: Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay. Además, Bolivia aún sueña con sumarse si logra imponerse en el repechaje intercontinental.

En CONCACAF, los tres anfitriones —Estados Unidos, Canadá y México— tienen su lugar garantizado. Sin embargo, la región todavía reparte tres plazas directas y dos cupos de repechaje, que se definirán en una tercera ronda con 12 selecciones, divididas en tres grupos de cuatro, entre el 4 de septiembre y el 18 de noviembre.

Por su parte, en Asia (AFC), ya están clasificados Japón, Corea del Sur, Irán, Australia, Jordania y Uzbekistán. Quedan tres lugares por definirse: dos directos y uno para el repechaje. Emiratos Árabes, Qatar, Omán, Irak, Arabia Saudita e Indonesia pelearán por ellos en un minitorneo que se disputará del 8 de octubre al 18 de noviembre.

En Europa (UEFA), la clasificación recién comenzó en marzo de este año y aún no hay equipos asegurados. Son 55 federaciones divididas en 12 grupos: los líderes clasificarán directamente y los segundos, junto a cuatro seleccionados de la Nations League, disputarán un playoff en marzo de 2026 para definir los últimos cuatro boletos.

En África (CAF), el proceso finaliza en noviembre de este año. Por ahora, solo Marruecos y Túnez aseguraron su pasaje. Aún restan siete cupos directos y un repechaje intercontinental que disputarán los cuatro mejores segundos.

Los 18 clasificados al Mundial 2026

Estados Unidos (Concacaf - anfitrión) Canadá (Concacaf - anfitrión) México (Concacaf - anfitrión) Japón (AFC) Nueva Zelanda (OFC) Irán (AFC) Argentina (Conmebol) Uzbekistán (AFC) Corea del Sur (AFC) Jordania (AFC) Australia (AFC) Brasil (Conmebol) Ecuador (Conmebol) Uruguay (Conmebol) Colombia (Conmebol) Paraguay (Conmebol) Marruecos (CAF) Túnez (CAF)

El Mundial 2026 tendrá un formato inédito, con 12 grupos de cuatro equipos y una fase de 32avos de final. A menos de un año para el inicio, el escenario aún está abierto y se vienen meses de pura definición en todas las confederaciones.