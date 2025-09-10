Bolivia sueña en grande: así se jugará el repechaje rumbo al Mundial 2026

La Verde buscará su primera clasificación mundialista desde Estados Unidos 1994. El mini-torneo se jugará en marzo de 2026 y otorgará dos boletos al Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La Selección de Bolivia está a dos partidos de cumplir un sueño histórico. El equipo dirigido por Óscar Villegas logró el pasaje al repechaje intercontinental tras vencer 1-0 a Brasil en El Alto con gol de penal de Miguel Terceros y beneficiarse con la goleada de Colombia sobre Venezuela (6-3), que lo ubicó séptimo en las Eliminatorias Sudamericanas. Ese puesto le otorgó la única plaza de repesca disponible para la región.

Cómo se jugará el repechaje intercontinental

La FIFA definió que el repechaje rumbo al Mundial 2026 será un mini-torneo eliminatorio en sede neutral con la participación de seis selecciones que buscarán dos cupos. Así será el formato:

Seis equipos participantes: Bolivia (Conmebol) Nueva Caledonia (OFC) 1 de Asia (AFC) (por definir) 1 de África (CAF) (por definir) 2 de Concacaf (por definir)

Los dos equipos con mejor ranking FIFA serán cabezas de serie y comenzarán en semifinales .

serán y comenzarán en . Los otros cuatro equipos jugarán dos partidos de eliminación directa .

jugarán . Los ganadores avanzarán a las semifinales , donde se cruzarán con los cabezas de serie.

avanzarán a las , donde se cruzarán con los cabezas de serie. Los dos vencedores de semifinales conseguirán los últimos boletos para el Mundial 2026.

Cuándo y dónde se juega

El repechaje intercontinental se disputará en marzo de 2026, tres meses antes del inicio del Mundial, en sede neutral. Si bien aún no está confirmado, Dallas (Estados Unidos) y Guadalajara (México) son las ciudades con más chances de albergar el mini-torneo.

La ilusión de Bolivia

La Verde sueña con volver a un Mundial tras 32 años. Su última participación fue en Estados Unidos 1994, dirigida por Xabier Azkargorta y con figuras como Marco Etcheverry y Erwin “Platiní” Sánchez. Antes, solo había estado presente en Uruguay 1930 y Brasil 1950.

Ahora, con un plantel renovado y el envión anímico de la victoria ante Brasil, Bolivia intentará hacer historia y meterse entre los 48 equipos que jugarán la próxima Copa del Mundo. La clave será llegar en buena forma a marzo de 2026, cuando el repechaje ponga en juego uno de los sueños más grandes del fútbol boliviano.

Clasificados hasta ahora al repechaje intercontinental

Bolivia (Conmebol)

(Conmebol) Nueva Caledonia (OFC)

Restan definir los otros cuatro equipos que completarán el mini-torneo: 1 de Asia, 1 de África y 2 de Concacaf.

El destino de Bolivia ya está marcado: dos partidos, un sueño, un Mundial.