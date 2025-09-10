Día Mundial para la Prevención del Suicidio: "Hablar salva vidas"

El psicólogo Lic. Damián Supply destacó la importancia de la comunicación y el acompañamiento en la prevención del suicidio, especialmente entre los jóvenes.

Hoy 14:51

El suicidio es la tercera causa de muerte entre los jóvenes, una alarmante estadística que resalta la importancia de hablar sobre el tema y de estar alerta frente a posibles señales de riesgo. En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el psicólogo Lic. Damián Supply habló en Noticiero 7 sobre la relevancia de romper el silencio y dar el primer paso hacia la ayuda profesional.

Supply subrayó que, a pesar de los mitos que rodean este tema, hablar sobre el suicidio no incrementa el riesgo, sino que es una herramienta fundamental para prevenirlo. El aumento de los casos en los últimos años está vinculado a factores como la pandemia, la violencia familiar, problemas de salud psicológica y el bullying, que se ha consolidado como una de las principales razones de los intentos de suicidio, especialmente entre los más jóvenes.

"El suicidio es un tema tabú, pero hablar salva vidas. El aislamiento es uno de los mayores peligros, y muchas veces quienes atraviesan esta situación no se sienten escuchados ni comprendidos", explicó el Lic. Supply. Escuchar con empatía, ofrecer un espacio seguro para que la persona se exprese y acompañarla en la búsqueda de ayuda son acciones clave para evitar tragedias.

Estar atentos a las señales y ofrecer apoyo emocional son fundamentales. Si tú o alguien cercano está atravesando una situación difícil, no dudes en buscar ayuda. La línea de atención 0800 999 0091 está disponible las 24 horas para brindar apoyo a quienes lo necesiten. Además, acercarse al centro de salud más cercano también puede ser un paso importante hacia la prevención.

La clave está en no dejar que el silencio se convierta en un obstáculo. Hablar sobre el suicidio es el primer paso para salvar vidas.