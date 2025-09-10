Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 10 SEP 2025 | 27º
X
Policiales

Incendio en pleno centro generó congestión de tránsito

Un incendio se registró este miércoles al mediodía en una vivienda ubicada en calle Jujuy y La Plata, en pleno barrio Centro de la Capital.

Hoy 12:48
Bomberos Voluntarios

El hecho ocurrió alrededor de las 12.30, cuando se tomó conocimiento del fuego que afectaba una enredadera en el patio de la propiedad. Una dotación de Bomberos Voluntarios de la Capital acudió rápidamente al lugar y logró sofocar las llamas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Te recomendamos: Preocupación por incendio de pastizales en el barrio Ejército Argentino

Debido a la hora del incidente y a la ubicación en pleno centro, se generó una importante congestión en el tránsito de la zona. Afortunadamente, no se registraron heridos ni daños materiales de consideración.

Se recomienda a la población mantener libres de material combustible los patios y jardines, ya que la acumulación de vegetación seca puede favorecer la propagación de incendios.

TEMAS bomberos voluntarios

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Video: vecinos del barrio Belén están cansados de las salvajes peleas entre bandas de jóvenes
  2. 2. El tiempo para este miércoles 10 de septiembre en Santiago del Estero: la máxima tocará los 34ºC en una jornada primaveral
  3. 3. Evangelina Anderson deslumbró con sensuales fotos en un jacuzzi tras su separación de Demichelis
  4. 4. La furiosa reacción de Marianela Mirra cuando le preguntaron por su relación con José Alperovich
  5. 5. Nuevas acusaciones cruzadas en el divorcio millonario entre una tarotista y un empresario de Monte Quemado
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT