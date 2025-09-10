Incendio en pleno centro generó congestión de tránsito

Un incendio se registró este miércoles al mediodía en una vivienda ubicada en calle Jujuy y La Plata, en pleno barrio Centro de la Capital.

Hoy 12:48

El hecho ocurrió alrededor de las 12.30, cuando se tomó conocimiento del fuego que afectaba una enredadera en el patio de la propiedad. Una dotación de Bomberos Voluntarios de la Capital acudió rápidamente al lugar y logró sofocar las llamas.

Debido a la hora del incidente y a la ubicación en pleno centro, se generó una importante congestión en el tránsito de la zona. Afortunadamente, no se registraron heridos ni daños materiales de consideración.

Se recomienda a la población mantener libres de material combustible los patios y jardines, ya que la acumulación de vegetación seca puede favorecer la propagación de incendios.