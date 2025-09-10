Ingresar
Menor resultó herida tras el ataque de un perro en Río Hondo

Una niña sufrió lesiones luego de ser atacada por un perro de raza pitbull en la localidad de Barrialito, departamento Río Hondo.

Hoy 12:54

El hecho ocurrió el martes alrededor de las 23.30, cuando María de los Ángeles Lobos, de 30 años, regresaba a su domicilio junto a su hija menor. En ese momento, un can de color marrón, propiedad de una vecina identificada como Berta Aidemina, se abalanzó contra la menor y la mordió en la zona de la espalda y la cadera.

La niña fue asistida por el médico de guardia, Dr. Ricardo Balboa en el CIS Termas, quien diagnosticó escoriaciones por mordeduras en cadera y muslo, confirmando que la paciente se encuentra en estado estable.

Vecinos señalaron que no es la primera vez que el mismo animal intenta atacar a transeúntes en el barrio, lo que generó gran preocupación en la zona.

Intervino personal de Comisaría 57 de Villa Balnearia. El caso quedó a disposición del fiscal de turno, Dr. Carlos Vega.

Se recomienda a la población extremar cuidados frente a la presencia de perros sueltos y dar inmediato aviso a las autoridades en caso de incidentes para prevenir situaciones de riesgo.

