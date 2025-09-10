Ingresar
Primera Nacional: designaciones arbitrales para Güemes y Mitre en la fecha 31

Ambos equipos santiagueños jugarán el domingo 14 de septiembre.

Hoy 13:10

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó las autoridades arbitrales para los encuentros de Güemes y Mitre correspondientes a la 31ª fecha de la Primera Nacional 2025. Ambos equipos santiagueños jugarán el domingo 14 de septiembre.

Güemes vs Racing (Cba)

Domingo 14/09 – 16:00 hs
Estadio: Arturo “Jiya” Miranda

  • Árbitro: Joaquín Gil
  • Asistente 1: Mauro Ramos Errasti
  • Asistente 2: Daniel Zamora
  • Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola

El Gaucho atraviesa un presente complicado y necesita sumar urgente para escapar de la zona de descenso. Viene de caer por 1-0 ante Atlanta como visitante y se ubica en la 17ª posición con 30 puntos, producto de 5 victorias, 15 empates y 10 derrotas. La pelea por la permanencia es fecha a fecha, y este duelo ante Racing de Córdoba puede ser clave para seguir soñando con la salvación.

Estudiantes (Río IV) vs Mitre

Domingo 14/09 – 19:00 hs
Estadio: Antonio Candini

  • Árbitro: Lucas Cavallero
  • Asistente 1: Guido Córdoba
  • Asistente 2: Martín Saccone
  • Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

En cambio, Mitre llega a este partido prácticamente sin chances de clasificar al Reducido y buscará cerrar el campeonato de la mejor manera posible. El Auri viene de caer como local por 2-1 ante Defensores de Belgrano y se ubica en la 11ª posición con 36 puntos, tras 9 victorias, 9 empates y 12 derrotas.

