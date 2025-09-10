Se realizó un taller sobre violencia de género en la Escuela N° 746 del B° San Carlos

Durante la jornada, se abordaron conceptos básicos sobre igualdad, respeto, cuidado y la importancia de erradicar cualquier forma de violencia desde edades tempranas.

Hoy 13:17

La Municipalidad de La Banda, a través de la Secretaría de Salud, continúa reforzando las acciones de prevención y concientización en las instituciones educativas. En esta oportunidad, el equipo del CIC San Carlos llevó adelante un taller sobre violencia de género, destinado a los alumnos de 4° y 5° grado de la Escuela N°746 “Mercedes Ruiz de Arzuaga”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante la jornada, se abordaron conceptos básicos sobre igualdad, respeto, cuidado y la importancia de erradicar cualquier forma de violencia desde edades tempranas. Mediante actividades participativas, los estudiantes pudieron reflexionar sobre la construcción de vínculos sanos y la necesidad de promover una cultura de buen trato.

Al respecto, el secretario de Salud, César Scabuzzo, manifestó: “Estos talleres son esenciales porque nos permiten llegar a los más jóvenes con herramientas de prevención y formación. Desde la gestión del intendente Roger Nediani trabajamos para que las escuelas sean espacios seguros, donde se promuevan los valores de respeto, inclusión y convivencia saludable”.