Stamateas presentará “Vida Nutritiva” en los festejos del 113 aniversario de La Banda

La charla se realizará el lunes 15 a las 17 en las instalaciones del Cine Teatro Municipal Renzi con entrada gratuita, cupos limitados y ubicación por orden de llegada.

El reconocido escritor y psicólogo Bernardo Stamateas llegará a la ciudad de La Banda para presentar su nuevo libro “Vida Nutritiva”, en el marco del 113 aniversario de la “Cuna de Poetas, Cantores, Bailarines y Escritores”.

En “Vida Nutritiva”, Stamateas plantea que no existe una única etapa ideal, sino que cada fase de la vida tiene su riqueza y su encanto. Desde la niñez y la creatividad, pasando por la adolescencia como espacio de cuestionamiento, la juventud con metas claras, una adultez libre de culpas, hasta una vejez llena de sentido y legado.

El nuevo aniversario de nuestra ciudad brindará una oportunidad imperdible para quienes deseen reflexionar sobre el crecimiento personal y las relaciones humanas de la mano de uno de los autores más leídos del país. La charla será para todas las edades, y se abordarán temas como “gente tóxica, miedos y otros temas que nos atraviesan en lo cotidiano”.

En la oportunidad, Stamateas dialogará con el público, respondiendo preguntas y firmando copias de su libro. El psicólogo nos invita a conectar con nuestro mundo interior y a construir bienestar desde adentro, aprendiendo a vivir la mejor etapa: la que estamos transitando.

Sobre Bernardo Stamateas

Es un psicólogo, conferencista y autor argentino reconocido por sus libros y charlas sobre desarrollo personal, autoayuda y motivación. Con una vasta formación en psicología y sexología, Stamateas ha dedicado gran parte de su carrera a ayudar a las personas a mejorar su bienestar emocional y mental.

Entre sus obras más conocidas se encuentran títulos como “Gente Tóxica”, “Emociones Tóxicas”, “Autoboicot”, y “Quererme más”. Sus libros suelen abordar temas relacionados con la autoestima, la gestión de emociones y las relaciones interpersonales.

Stamateas también es un destacado orador en medios de comunicación y ha participado en numerosos programas de televisión y radio, compartiendo su conocimiento y experiencia con un público amplio.