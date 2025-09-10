"El gobierno supo leer el mensaje de la gente en las urnas y por eso ha formado una mesa política"

Así lo expresaron durante un diálogo con Radio Panorama el presidente de La Libertad Avanza en Santiago del Estero Tomás Figueroa, acompañado por el candidato a gobernador Ítalo Cioccolani.

Hoy 13:40

El presidente de La Libertad Avanza en Santiago del Estero, Tomás Figueroa, junto al candidato a gobernador de la provincia, Ítalo Cioccolani, dialogaron con Radio Panorama sobre el escenario político tras las últimas elecciones y el rol que tendrá el oficialismo de cara a los comicios de octubre.

Figueroa destacó que las urnas reflejan la voluntad de la ciudadanía y que el gobierno nacional supo interpretar ese mensaje. “El gobierno es respetuoso de la voluntad de la gente, hay que saber leer este mensaje y por eso con responsabilidad ha formado una mesa política y ha creado el Ministerio del Interior”, señaló.

También diferenció el contexto electoral de Buenos Aires respecto al que se avecina en octubre: “En la provincia de Buenos Aires se han jugado mucho las intendencias, hay un fuerte territorialismo y se ha generado una interna partidaria en el oficialismo bonaerense, con una disrupción entre Cristina y Kicillof. Esa fisura no va a ser un problema en octubre”.

En cuanto a la conducción política, fue categórico: “El que maneja es Javier Milei. Puede haber disputas pero todos van a lo mismo y se está trabajando en consecuencia. Todo lo que pide la gente hoy se puede empezar a resolver porque se ha ordenado la macroeconomía, y los beneficios en la microeconomía se van a empezar a ver en poco tiempo. En 18 meses no se puede resolver el desastre económico que dejó el kirchnerismo, pero están dadas las condiciones para que el país despegue, al igual que Santiago del Estero que es un megaproductor de granos. Yo soy muy optimista”.

Por su parte, Cioccolani puso el acento en el peso de las decisiones provinciales y en la necesidad de abrir nuevas oportunidades de empleo. “Más allá de las medidas económicas a nivel nacional, la gente tiene que saber que las decisiones provinciales dependen del gobernante, no de un presidente. La provincia tiene sus autonomías. Queremos dar oportunidades de trabajo que no sean solo desde la administración pública, frenando a los grandes grupos económicos que trabajan para el gobierno nacional, que hacen emprendimientos conjuntos perjudicando a las pequeñas empresas. Acaparan el dinero para asegurarse obra pública y ahora también en el sector comercial. Nosotros queremos cambiar eso”.

En relación a la suspensión de las pensiones por discapacidad, el candidato a gobernador cuestionó la intervención de intermediarios políticos. “ANSES facilita que las suspensiones sean levantadas lo antes posible. Lo que sí veo, y quiero remarcar con dureza, es que los intermediarios de siempre —comisionados, intendentes, punteros políticos y la Defensoría del Pueblo— quieren tomar roles que son de ANSES y esto es incorrecto. Lo único que tiene que hacer la persona es llevar sus estudios que dieron origen a la pensión no contributiva y en 15 días se levanta la suspensión y cobran el retroactivo. En cambio, con estos punteros políticos, va a demorar seis meses. Están entrometiéndose en algo que es sencillo. No hay otra vía que el ANSES”.