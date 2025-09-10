Ingresar
Se programó la sexta fecha de la Divisiones Inferiores de la Liga Santiagueña

La jornada comenzará el jueves 11 de septiembre y se extenderá hasta el martes 16 de septiembre, con encuentros en todas las categorías.

Hoy 15:28

La Liga Santiagueña de Fútbol anunció oficialmente la programación de la sexta fecha del torneo de Divisiones Inferiores, edición Clausura 2025. La jornada comenzará el jueves 11 de septiembre y se extenderá hasta el martes 16 de septiembre, con encuentros en todas las categorías.

Divisiones Inferiores: resultados de la quinta fecha del Clausura 2025

Zona A

Yanda FC vs Güemes

  • 7ª: 0-3
  • 8ª: 0-3
  • 9ª: 0-2
  • 10ª: 0-1

Mitre vs Clodomira

  • 7ª: 0-0
  • 8ª: 1-0
  • 9ª: 1-0
  • 10ª: 1-1

Instituto Amarillo vs Comercio

  • 7ª: 1-4
  • 8ª: 2-2
  • 9ª: 0-2
  • 10ª: 0-2

Estudiantes Azul vs Agua y Energía

  • 7ª: 2-1
  • 8ª: 3-1
  • 9ª: 1-1
  • 10ª: 0-1

Villa Unión vs Unión Santiago

  • 7ª: 2-1
  • 8ª: 2-1
  • 9ª: 0-0
  • 10ª: 0-4

Banfield vs Central Córdoba

  • 7ª: 1-2
  • 8ª: 0-7
  • 9ª: 0-5
  • 10ª: 0-4

Libre: Mitre Amarillo

Zona B

Independiente de Beltrán vs Estudiantes Blanco

  • 7ª: 0-1
  • 8ª: 0-1
  • 9ª: 1-0
  • 10ª: 2-1

Sportivo Fernández vs Atlético Forres

  • 7ª: 4-1
  • 8ª: 2-0
  • 9ª: 6-0
  • 10ª: 2-0

Vélez vs Independiente de Fernández

  • 7ª: 1-0
  • 8ª: 1-1
  • 9ª: 0-2
  • 10ª: 0-0

Defensores de Forres vs Mitre Negro

  • 7ª: 2-4
  • 8ª: 0-0
  • 9ª: 2-0
  • 10ª: 3-0

Instituto Rojo vs Central Argentino

  • 7ª: 1-1
  • 8ª: 1-1
  • 9ª: 2-2
  • 10ª: 2-0

Sarmiento vs Unión de Beltrán

  • 7ª: 1-3
  • 8ª: 3-0
  • 9ª: 1-1
  • 10ª: 3-0 (Suspendido por inferioridad numérica)

