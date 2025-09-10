Se programó la sexta fecha de la Divisiones Inferiores de la Liga Santiagueña

La jornada comenzará el jueves 11 de septiembre y se extenderá hasta el martes 16 de septiembre, con encuentros en todas las categorías.
La Liga Santiagueña de Fútbol anunció oficialmente la programación de la sexta fecha del torneo de Divisiones Inferiores, edición Clausura 2025. La jornada comenzará el jueves 11 de septiembre y se extenderá hasta el martes 16 de septiembre, con encuentros en todas las categorías.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Yanda FC vs Güemes
Mitre vs Clodomira
Instituto Amarillo vs Comercio
Estudiantes Azul vs Agua y Energía
Villa Unión vs Unión Santiago
Banfield vs Central Córdoba
Libre: Mitre Amarillo
Independiente de Beltrán vs Estudiantes Blanco
Sportivo Fernández vs Atlético Forres
Vélez vs Independiente de Fernández
Defensores de Forres vs Mitre Negro
Instituto Rojo vs Central Argentino
Sarmiento vs Unión de Beltrán