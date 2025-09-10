Violencia de género en Las Termas: una mujer fue amenazada de muerte por su propio hijo

El violento hecho ocurrió en el barrio Salitre, donde una mujer de 55 años denunció haber sido amenazada de muerte por su hijo, quien la intimidó con un cuchillo luego de una discusión por comida.

Hoy 14:50

En la tarde del lunes, alrededor de las 14:55 horas, una mujer denunció en la Comisaría Comunitaria N° 40 que su hijo de 28 años la había amenazado con un cuchillo tipo sierra tras un altercado por alimentos en su domicilio, ubicado en la Avenida Juan Domingo Perón.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según el relato de la víctima, el joven, que se encontraba en un estado alterado, aparentemente bajo los efectos de sustancias tóxicas, le exigió que le sirviera comida. Cuando la madre le sugirió que tomara lo que había en la heladera y dejara algo para sus hermanos, el agresor comenzó a insultarla.

La agresión fue escalando rápidamente cuando el joven empuñó un cuchillo y amenazó de muerte a su madre en varias ocasiones. Afortunadamente, un hermano del agresor intervino y logró poner fin a la situación. El joven, tras el enfrentamiento, se retiró a su habitación, pero la mujer expresó su temor por su seguridad, ya que las actitudes violentas de su hijo no son aisladas y suelen repetirse con frecuencia en el entorno familiar.

La denuncia fue inmediatamente realizada ante las autoridades policiales, quienes iniciaron la investigación correspondiente.