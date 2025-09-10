Líderes europeos respaldan a Polonia tras la violación de su espacio aéreo por drones rusos

Tras el ataque de drones rusos que violaron el espacio aéreo polaco, líderes europeos reafirmaron su apoyo a Polonia y analizan reforzar la defensa aérea en el país.

Hoy 15:02

Este miércoles, Polonia fue escenario de un violento episodio cuando tres drones rusos fueron derribados tras violar el espacio aéreo del país. La situación desató una serie de declaraciones y reuniones de emergencia en Europa, con el fin de analizar las consecuencias y la respuesta internacional frente a la escalada de tensiones.

El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, calificó la incursión de los drones rusos como un acto deliberado. En su intervención, rechazó las versiones rusas que afirmaban que se trató de un error, subrayando que los drones no habrían seguido ese curso de haber tenido como objetivo únicamente a Ucrania. Según Pistorius, los drones iban armados, lo que implicaba un riesgo inminente de ataque.

En paralelo, el ministro de Exteriores de Países Bajos, Johann Wadephul, destacó la gravedad de la violación del espacio aéreo y la "peligrosa escalada" que esta acción representa. Además, mencionó que la OTAN ya había comenzado a analizar la situación, y que Polonia había invocado el Artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte, que establece consultas de seguridad entre los aliados en caso de amenazas. Wadephul afirmó que Rusia debe entender que la OTAN responderá con firmeza para defender el territorio de sus miembros.

En una postura alineada, el ministro de Exteriores alemán también señaló que, si bien no se había activado el Artículo 5 del Tratado (que obliga a la intervención colectiva en caso de un ataque directo), la situación debía ser analizada a fondo para evaluar sus intenciones y prepararse ante una posible repetición del incidente.

Por otro lado, John Healey, ministro británico de Defensa, anunció que se analizarán opciones para reforzar la defensa aérea de Polonia a través de la OTAN, como parte de una respuesta coordinada para hacer frente a la creciente amenaza rusa. Esta medida surge tras el nuevo nivel de hostilidad mostrado por Rusia hacia Europa, según Healey.

La situación también fue comentada por el primer ministro polaco Donald Tusk, quien enfatizó que la respuesta internacional debe ser clara, sumando el apoyo decidido a Ucrania y un aumento de las sanciones a Rusia con el fin de presionar al Kremlin para que cese en su agresión. Tusk resaltó que, a pesar de los tres años de conflicto, Rusia sigue sin mostrar disposición a negociar una paz seria.

La reciente escalada subraya la creciente tensión en Europa y la necesidad de fortalecer las alianzas dentro de la OTAN, con Polonia en el centro de atención como uno de los principales aliados de Ucrania en la región.