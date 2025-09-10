Las acciones argentinas subieron tras el respaldo del FMI y el dólar oficial alcanzó los $1435

La vocera del FMI, Julie Kozack, expresó este miércoles el apoyo del organismo al plan económico de Javier Milei, quien reafirmó el rumbo político y económico del país.

Hoy 15:07

Tras el respaldo del FMI al plan económico del Gobierno, las acciones argentinas que operan en Wall Street registraron un incremento de hasta el 7,3%, mientras que el dólar oficial subió $10 y se vende a $1435 en las pantallas del Banco Nación.

La atención del mercado sigue puesta en la nueva licitación de deuda que se realizará este miércoles, donde vencen unos $7,2 billones. Las acciones de las empresas argentinas que cotizan en Wall Street recortaron parte de las fuertes caídas del lunes, que superaron el 20%.

Entre las que más subieron se encuentran YPF (7,8%), Grupo Galicia (7,3%), Banco Macro (7,8%), Corporación América (6,9%) y Supervielle (6,7%).

Los bonos en dólares siguieron la tendencia positiva de las acciones, con un rebote por encima del 1% en el mercado exterior. En tanto, el índice S&P Merval de la Bolsa porteña registró un alza de 6,5% en dólares y de 5,9% en pesos.

El riesgo país retrocedió 38 unidades, cayendo un 3,4%, y se ubicó en 1070 puntos básicos. Sin embargo, el indicador acumula un incremento de 68,5% desde enero.

En el mercado financiero, los dólares cotizan con caídas de hasta 0,6%. El dólar contado con liquidación (CCL) se vende a $1431, mientras que el MEP a $1425,20. En el mercado paralelo, el dólar blue se mantiene sin cambios a $1385 para la venta.