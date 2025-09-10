Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 10 SEP 2025 | 32º
X
País

Las acciones argentinas subieron tras el respaldo del FMI y el dólar oficial alcanzó los $1435

La vocera del FMI, Julie Kozack, expresó este miércoles el apoyo del organismo al plan económico de Javier Milei, quien reafirmó el rumbo político y económico del país.

Hoy 15:07

Tras el respaldo del FMI al plan económico del Gobierno, las acciones argentinas que operan en Wall Street registraron un incremento de hasta el 7,3%, mientras que el dólar oficial subió $10 y se vende a $1435 en las pantallas del Banco Nación.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La vocera del FMI, Julie Kozack, expresó este miércoles el apoyo del organismo al plan económico de Javier Milei, quien reafirmó el rumbo político y económico del país.

La atención del mercado sigue puesta en la nueva licitación de deuda que se realizará este miércoles, donde vencen unos $7,2 billones. Las acciones de las empresas argentinas que cotizan en Wall Street recortaron parte de las fuertes caídas del lunes, que superaron el 20%.

Entre las que más subieron se encuentran YPF (7,8%), Grupo Galicia (7,3%), Banco Macro (7,8%), Corporación América (6,9%) y Supervielle (6,7%).

Los bonos en dólares siguieron la tendencia positiva de las acciones, con un rebote por encima del 1% en el mercado exterior. En tanto, el índice S&P Merval de la Bolsa porteña registró un alza de 6,5% en dólares y de 5,9% en pesos.

El riesgo país retrocedió 38 unidades, cayendo un 3,4%, y se ubicó en 1070 puntos básicos. Sin embargo, el indicador acumula un incremento de 68,5% desde enero.

En el mercado financiero, los dólares cotizan con caídas de hasta 0,6%. El dólar contado con liquidación (CCL) se vende a $1431, mientras que el MEP a $1425,20. En el mercado paralelo, el dólar blue se mantiene sin cambios a $1385 para la venta.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Video: vecinos del barrio Belén están cansados de las salvajes peleas entre bandas de jóvenes
  2. 2. El tiempo para este miércoles 10 de septiembre en Santiago del Estero: la máxima tocará los 34ºC en una jornada primaveral
  3. 3. Evangelina Anderson deslumbró con sensuales fotos en un jacuzzi tras su separación de Demichelis
  4. 4. La furiosa reacción de Marianela Mirra cuando le preguntaron por su relación con José Alperovich
  5. 5. Nuevas acusaciones cruzadas en el divorcio millonario entre una tarotista y un empresario de Monte Quemado
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT