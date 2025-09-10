River realizó tres cambios en la lista de buena fe de la Copa Libertadores: quiénes ingresan

River se jugará mucho en la serie de cuartos de final ante el equipo de Abel Ferreira. El primer encuentro será el 17 de septiembre en el Monumental, mientras que la revancha se disputará una semana después en San Pablo.

A una semana del primer choque ante Palmeiras, Marcelo Gallardo sorprendió con cambios en la lista de buena fe de River para la Copa Libertadores. El técnico decidió sumar a tres jóvenes surgidos del club: Lautaro Rivero, Juan Cruz Meza y Bautista Dadín, quienes ocuparán los lugares de Franco Mastantuono, Santiago Simón y Rodrigo Aliendro, ya transferidos a otros equipos.

Lautaro Rivero, defensor de 21 años, regresa a la nómina tras un buen rendimiento reciente y se perfila como alternativa en la zaga, más aún por la larga ausencia de Germán Pezzella.

Juan Cruz Meza, de 17 años, ya mostró personalidad en sus primeras apariciones y podría ser clave en el mediocampo, especialmente considerando la suspensión de Giuliano Galoppo.

Bautista Dadín, delantero de 19 años con una cláusula de 100 millones de euros, se ganó el salto a Primera gracias a sus goles en Reserva y comienza a sumar minutos en el equipo de Gallardo.

River se jugará mucho en la serie de cuartos de final ante el equipo de Abel Ferreira, candidato firme al título. El primer encuentro será el 17 de septiembre en el Monumental, mientras que la revancha se disputará una semana después en San Pablo.

Además, el regreso de Gonzalo Martínez representa un impulso importante. El talentoso zurdo recibió el alta médica tras superar una molestia en el isquiotibial derecho y ya está disponible para los próximos partidos ante Estudiantes y Palmeiras.

El “Pity” tuvo un año complicado por lesiones, con apenas 386 minutos en 12 partidos, en los que dio dos asistencias y no convirtió goles. Su última aparición fue contra Godoy Cruz, jugando 20 minutos, mientras que su mayor tiempo en cancha este año fue de 72 minutos ante Lanús el 16 de febrero.