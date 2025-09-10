Las jubilaciones, la AUH y otras asignaciones de ANSES subirán 1,9% en octubre tras el dato de inflación

La difusión del IPC de agosto activa el incremento de los haberes para jubilados, pensionados y otros beneficiarios de la Anses. Cuánto cobrarán en el décimo mes de 2025.

Las jubilaciones, pensiones, AUH y otras prestaciones que paga la ANSES aumentarán 1,9% en octubre, en línea con el dato de inflación de agosto, que informó este miércoles el INDEC.

Así, el haber mínimo será de $326.362,44 el décimo mes del año, sin contar con el bono de $70.000 adicional que el Gobierno ya adelantó otorgará a los que menos ganan.

El aumento para las jubilaciones y otras asignaciones de la ANSES se rige por la fórmula de movilidad establecida por el DNU 274/24, que sigue la evolución mensual de los precios.

Ese mecanismo también se aplica para actualizar otras prestaciones que paga la ANSES. Así, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo Para Protección Social (AUE), que en octubre subirán a $117.274,67.

Jubilaciones y pensiones de ANSES: cuánto cobrarán en octubre, tras el dato del Indec

Las jubilaciones y pensiones se ajustan con el último dato disponible del índice de precios (IPC) desde marzo de 2024.

De acuerdo con ese cálculo, los haberes quedarán en octubre de la siguiente manera, sin contar el bono:

La jubilación mínima: $326.362,44;

La jubilación máxima: $2.196.110,25;

La Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $261.089,91;

Las Pensiones no Contributivas (PNC): $228.453,71;

La Prestación Básica Universal (PBU): llega a $149.295,92.

En tanto, el bono de refuerzo para los jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo suele confirmarse en los días previos al inicio del cronograma mensual de pagos. Desde marzo de 2024, ese extra está congelado en hasta $70.000 mensuales.

Aumento AUH y otras asignaciones de ANSES: cuánto cobran desde octubre 2025

La AUH y otras asignaciones quedarían desde septiembre de la siguiente manera, dada la inflación de 1,9% en agosto que reportó el INDEC.

La Asignación Universal por Hijo (AUH): $117.274,67.

La Asignación Universal por Embarazo (AUE): $117.274,67.

La asignación por hijo (salario familiar) del sistema SUAF: $58.642,43 para el primer escalón de ingresos.