Murió Charlie Kirk, el activista conservador de Estados Unidos que recibió un disparo durante un evento en Utah

El fundador de Turning Point y estrecho aliado de Donald Trump falleció tras ser atacado frente a unas dos mil personas en la Utah Valley University. El hecho generó una fuerte conmoción política y es investigado por el FBI.

El influencer y activista político de derecha Charlie Kirk, uno de los principales aliados del presidente Donald Trump, murió este miércoles tras recibir un disparo durante un acto público en la Utah Valley University, en el oeste de Estados Unidos.

El incidente se produjo frente a cerca de dos mil personas, según relató el ex congresista Jason Chaffetz a la cadena Fox News, mientras Kirk se desempeñaba como orador invitado en el campus. Un video del evento muestra el momento en que Kirk se desploma en su silla después de que se escucha el disparo, lo que generó pánico inmediato entre los asistentes.

Las autoridades universitarias confirmaron la existencia de disparos y solicitaron a la población que permaneciera en sus hogares. Una alerta enviada a los estudiantes indicó que se había detenido a una persona, aunque posteriormente el portavoz universitario Scott Trotter precisó a The New York Times que la persona detenida no era el autor del disparo.

El portavoz de la policía universitaria, Christine Nelson, limitó su declaración a confirmar el tiroteo y el despliegue policial en el campus, mientras agentes del FBI y de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) realizaban labores de investigación y seguridad.

Chaffetz, quien estuvo presente, detalló a Fox News que el ataque se produjo durante la ronda de preguntas y respuestas: “La primera pregunta fue sobre religión. Habló durante unos 15-20 minutos. La segunda pregunta, curiosamente, fue sobre tiradores transgénero, tiradores masivos, y en ese momento se escuchó el disparo”.

El presidente Donald Trump expresó públicamente su consternación a través de Truth Social, donde escribió: “Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. Un gran hombre de pies a cabeza. ¡Que Dios lo bendiga!”.



El ataque contra Kirk generó reacciones de múltiples figuras políticas, entre ellas el vicepresidente JD Vance, quien pidió oraciones para la familia del activista. El senador por Utah Mike Lee instó también a la solidaridad en redes sociales.



En el ámbito demócrata, la ex vicepresidenta Kamala Harris condenó el ataque. En un mensaje citado por CNN, afirmó: “La violencia política no tiene cabida en Estados Unidos. Condeno este acto, y todos debemos trabajar juntos para que esto no desemboque en más violencia”.

Las autoridades aún no han publicado la identidad del atacante y continúan las investigaciones. El director del FBI, Kash Patel, manifestó vía X: “Estamos monitoreando de cerca los informes sobre el trágico tiroteo que involucró a Charlie Kirk en la Universidad Utah Valley. Nuestros pensamientos están con Charlie, sus seres queridos y todos los afectados”.

Charlie Kirk, nacido en octubre de 1993 en Illinois y padre de dos hijos, fue conocido por fundar Turning Point, una organización estudiantil que promueve valores conservadores. Su rol fue determinante en el aumento del apoyo joven a Trump y tuvo una fuerte presencia en la campaña y en la investidura presidencial.

La comunidad política estadounidense permanece a la espera de avances en la investigación, mientras el entorno de Kirk y sus seguidores lamentan la pérdida del activista.