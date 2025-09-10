Video: Charlie Kirk, aliado de Trump, fue baleado en un evento universitario

El activista republicano fue atacado durante un encuentro con estudiantes. Aún se investigan los motivos del agresor.

Hoy 17:03

El joven activista de derecha Charlie Kirk, aliado del presidente Donald Trump, fue herido de bala en el cuello este miércoles en un encuentro público en una universidad de Estados Unidos, según medios locales.

Según una fuente citada por AP, está en condición crítica en un hospital de la zona.

Kirk se encontraba en la Utah Valley University, en el oeste del país, cuando se produjo el incidente, señalaron CNN y Fox News. Hay un sospechoso detenido.

“La policía está investigando el caso y el sospechoso se encuentra detenido”, dijo la universidad en una alerta. Sin embargo, las autoridades todavía no lo identificaron.

Tras el ataque, el presidente Donald Trump pidió rezar por Kirk.

“Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. Un gran hombre de pies a cabeza. ¡Que Dios lo bendiga!”, escribió el mandatario en la plataforma Truth Social.

También el vicepresidente JD Vance pidió oraciones para Kirk, a quien definió como “un hombre verdaderamente bueno y un padre joven”.

“Estoy siguiendo de cerca la situación en la Universidad del Valle de Utah. Les pido que se unan a mí en oración por Charlie Kirk y los estudiantes allí reunidos”, indicó por su parte el senador de EE.UU. por Utah, Mike Lee.

En tanto, agentes del FBI y de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) se desplegaron en el campus universitario de la Universidad Utah Valley, informó en X este miércoles la fiscal general, Pam Bondi.

“Estamos monitoreando de cerca los informes sobre el trágico tiroteo que involucró a Charlie Kirk en la Universidad Utah Valley. Nuestros pensamientos están con Charlie, sus seres queridos y todos los afectados”, escribió el director del FBI, Kash Patel.

Según varios videos que circulan en las redes sociales se puede ver a Kirk cuando recibe un disparo mientras hablaba sentado bajo una carpa ante centenares de personas.

La institución académica informó en un comunicado que hubo un disparo en el campus contra un orador invitado y que hay un sospechoso detenido.