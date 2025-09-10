El RENAPER sumará unidades móviles en Aeroparque para solucionar problemas con los pasaportes

Tras los inconvenientes con la entrega de pasaportes, el Gobierno implementará medidas para facilitar la atención y la corrección de fallas en los documentos de los viajeros.

Hoy 17:22

El Registro Nacional de las Personas (RENAPER) intensificó en los últimos días el servicio de atención en el Aeroparque Jorge Newbery ante el incremento de consultas por posibles fallas en la tinta de seguridad de miles de pasaportes argentinos.

El organismo, dependiente de la Vicejefatura de Gabinete del Interior, decidió reforzar la cobertura y sumar dos unidades móviles de atención en la terminal aérea porteña como parte de una estrategia integral para agilizar la revisión y reposición de documentos de viaje, en especial para quienes enfrentan fechas próximas de partida al exterior.

Este operativo ampliado funciona todos los días entre las 8 y las 20, con la promesa de entrega en 48 horas para la reposición de pasaportes.

Esta medida se encuadra en un contexto signado por la preocupación de quienes planifican viajes internacionales, luego de que se detectara una anomalía en la tinta negra de seguridad utilizada para la impresión de más de 200.000 pasaportes argentinos.

La dificultad, invisible a simple vista, obligó a la intervención urgente del RENAPER y a la articulación de controles especiales para garantizar la validez y funcionalidad de los documentos. Según datos oficiales, se estima que entre 5.000 y 6.000 pasaportes podrían verse afectados efectivamente, aunque el universo bajo análisis resulta considerablemente superior.

En paralelo a la ampliación del operativo presencial en Aeroparque, como otra solución de acceso inmediato, el RENAPER puso en marcha la habilitación de verificaciones por WhatsApp a través de su ChatBot oficial, disponible en el +54 9 11 5126-1789.

La flamante función permite a los ciudadanos ingresar el número de su pasaporte y determinar al instante si su documento se encuentra dentro de las tandas que podrían haber presentado fallas en la tinta. “La revisión no implica necesariamente la existencia de una falla, sino que el documento se imprimió dentro de las series señaladas”, aclara un comunicado de la Vicejefatura de Gabinete del Interior, compartido por X.

A quienes el sistema indique una posible observación y requieran viajar en el corto plazo —dentro de los siguientes siete días—, se les recomienda acudir de manera anticipada a los Centros Integrales de Documentación (CID) habilitados en los principales aeropuertos y en la terminal fluvial de Buquebus.

Estos CID son, en CABA el Aeroparque Jorge Newbery y Buquebus, también Ministro Pistarini en Ezeiza. En el interior del país están en Mendoza, en el Gobernador Francisco Gabrielli “El Plumerillo”; Córdoba, en el Ingeniero Ambrosio Taravella; Rosario, en el Internacional Islas Malvinas; y Salta, en el General Martín Miguel de Güemes.

Allí, el proceso de verificación y eventual reposición se realiza sin costo y con una demora de entre 2 y 6 horas. Para quienes no tengan un viaje inminente, la revisión se efectúa en el Centro de Documentación Rápida (CDR) en la Ciudad de Buenos Aires, o en el Centro de Documentación o Registro Civil más próximo del país. En todos los casos, la reposición, cuando corresponde, se concreta en el acto y también sin cargo.

La inquietud de los ciudadanos surgió luego de la identificación de una partida defectuosa de tinta negra de origen alemán, insumo utilizado durante 12 años en la fabricación de pasaportes argentinos.

Las partidas señaladas ya fueron retiradas de circulación, aunque la revisión apunta tanto a los documentos emitidos en consulados argentinos en el exterior -donde el riesgo es mayor- como a los impresos en territorio nacional que respondan a las mismas series. Los rangos de serie AAL identificados para revisión son: AAL314778 – AAL346228, AAL400000 – AAL607599 y AAL616000 – AAL620088.

Si bien las anomalías principales no resultan evidentes a simple vista, se sugiere revisar posibles signos como desgaste irregular, manchas, tinta borrosa o el desalineamiento de páginas. El sello holográfico y la fotografía del titular deben encontrarse completos, aunque no son clave para detectar la falla en cuestión.

En aquellos casos en que el pasaporte se incluya en las series bajo revisión, se aconseja su verificación por los canales dispuestos por el RENAPER, incluyendo el contacto a través de la línea de WhatsApp oficial.

Además, quienes precisen salir del país de manera impostergable pueden solicitar un pasaporte de emergencia para asegurar su partida sin demoras, mientras que se recomienda portar siempre otros medios de identificación, como el DNI o un pasaporte adicional, durante la reposición.