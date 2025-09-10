Allanamientos en barrios Tradición Oeste y Mariano Moreno: la Policía recuperó motos robadas

La Policía de la Zona Sur recuperó motocicletas robadas y detuvo a dos personas tras una serie de allanamientos en diferentes puntos de la ciudad, incluidos barrios y un centro de salud.

Hoy 17:30

Efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 45, concretaron una serie de allanamientos ordenados por la Justicia en diferentes puntos de la ciudad con el objetivo de esclarecer un hecho de robo denunciado días atrás.

Las medidas judiciales se desarrollaron de manera simultánea en domicilios de los barrios Tradición Oeste y Mariano Moreno, además de un centro de salud en la ciudad de La Banda. Como resultado, la Policía logró la detención de dos personas vinculadas a la causa investigada y el secuestro de dos motocicletas, una de ellas con pedido de secuestro vigente.

Los rodados fueron hallados tras tareas de coordinación con personal policial de la ciudad de Lavalle, que colaboró para concretar el procedimiento con éxito.

Todos los elementos y las personas detenidas fueron puestos a disposición de la autoridad judicial interviniente para continuar con las actuaciones correspondientes.