Detienen a dos presuntos delincuentes tras robo y amenazas en barrio Huaico Hondo

Un operativo rápido de la Comisaría 9° permitió arrestar a dos hombres acusados de robar en un domicilio de Huaico Hondo y amenazar a los vecinos con cuchillos.
Personal de la Comisaría Comunitaria N° 9 intervino con rapidez tras ser alertado sobre el ingreso de dos individuos a una vivienda del barrio Huaico Hondo, quienes habrían sustraído elementos y amenazado a vecinos con armas blancas antes de darse a la fuga.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Con datos aportados por los testigos, los uniformados realizaron un operativo en la zona, logrando ubicar a los sospechosos en calle Antenor Álvarez. Uno de ellos fue reducido de inmediato, mientras que el otro intentó escapar y, al ser alcanzado, esgrimió un cuchillo contra el personal policial, siendo finalmente neutralizado y detenido.
Ambos fueron trasladados a sede policial, donde además uno de los demorados profirió nuevas amenazas contra la víctima y los efectivos intervinientes. La Policía procedió al secuestro de las armas blancas utilizadas, la vestimenta de los sospechosos y realizó las actuaciones correspondientes para dar intervención a la Justicia.
Gracias al rápido accionar policial, se logró evitar que los hechos pasaran a mayores y se puso a disposición de la Justicia a los implicados para continuar con las investigaciones.