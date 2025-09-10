Le robaron su moto en el B° Cabildo y pide colaboración para recuperarla

El hecho ocurrió en la noche de este martes en el barrio Cabildo y fue denunciado en la Comisaría 3era.

Hoy 17:48

Un vecino del barrio Cabildo sufrió el robo de su motocicleta en la noche del martes, alrededor de las 20:57, en la calle Pizorno.

La moto, que contaba con porta equipaje y no tenía patente (solo algunos pedazos de la chapa agarrados en la parte trasera), fue sustraída por una persona que vestía casco rojo y campera rosa.

El propietario realizó la denuncia correspondiente en la Comisaría 3era, ubicada sobre calle Juncal, y solicita la colaboración de la comunidad para recuperar su vehículo.