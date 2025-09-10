Ingresar
Policiales

Loreto: detienen a joven con motocicleta sin numeración visible

En un control de rutina en Loreto, efectivos de la División Prevención retuvieron una moto sin identificación visible y trasladaron al conductor a la comisaría para su declaración.

Hoy 18:28
Loreto

Personal de la División Prevención del Departamento de Seguridad Ciudadana N°9 llevó a cabo un procedimiento en la ciudad de Loreto que permitió la retención de un motovehículo con irregularidades en su identificación.

Durante un recorrido preventivo en inmediaciones de la Ruta N°9, a la altura de una estación de servicio, los efectivos observaron una motocicleta en mal estado y con escape libre. Al identificar al conductor, un joven de 18 años, constataron que el rodado carecía de numeración visible en el motor y en el cuadro, lo que impedía establecer su procedencia.

Con la colaboración del personal de Seguridad Vial y de la Comisaría Comunitaria N°27, se realizó la consulta judicial correspondiente, disponiéndose el secuestro del vehículo y el traslado del joven a sede policial para su identificación y recepción de declaración.

El procedimiento se efectuó con testigos y quedó registrado en actas, además de documentarse con material fotográfico para su incorporación a la causa.

