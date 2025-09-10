José Ascanio y Edwin “Zancudito” Mijares palpitan el inicio de las competencias

Con la incorporación de las últimas fichas extranjeras, el entrenador Martín Villagrán ya trabaja con el plantel profesional completo de cara a la nueva temporada de la Liga Nacional.

Hoy 18:48

El Club Ciclista Olímpico ya entrena con plantel completo bajo las órdenes de Martín Villagrán, tras la incorporación de los venezolanos José Ascanio y Edwin “Zancudito” Mijares, además del estadounidense Rich Granberry. Con la llegada de estas piezas, el equipo bandeño afianza su preparación para la próxima temporada de la Liga Nacional.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La conformación del plantel hasta el momento incluye a Gonzalo Bressan, Franco Vieta, Agustín Facello, Santino Romegialli, Santiago Pérez, Valentín Forestier, Jeremías Barco y Richard Granberry, junto a los refuerzos venezolanos Ascanio y Mijares. Este grupo, que combina juventud, talento y experiencia internacional, ya desarrolla entrenamientos en doble turno, con trabajos físicos, técnicos y tácticos destinados a llegar en plenitud al inicio del torneo.

En sus primeras palabras como jugador del Negro, José Ascanio se mostró entusiasmado con este nuevo desafío. “Estoy bastante contento y agradecido por el recibimiento. Tengo muchas ansias de entrar en el equipo. El grupo es muy bueno y quiero adaptarme lo más rápido posible para estar a tono en el inicio de temporada”, sostuvo. A su vez, agregó que las expectativas son alentadoras: “Creo que es un lindo grupo para traer victorias a casa, esperemos que se nos dé de la mejor manera. Estos días voy a agarrar ritmo para estar a la par de mis compañeros”.

Por su parte, Edwin “Zancudito” Mijares también reflejó la ilusión que le genera esta oportunidad. “Tengo muchas expectativas, estoy contento de estar con el equipo y con ganas de hacer las cosas bien. Soy un jugador que trabaja mucho, y si bien en Venezuela hay talento de sobra para estar aquí, ahora me toca a mí y quiero aprovechar al máximo la oportunidad de representar a mi país”, destacó. En esa misma línea, valoró la presencia de su coterráneo y de jugadores de jerarquía dentro del plantel: “Siempre es agradable tener a un compatriota en cancha cuando nos toca jugar fuera de Venezuela, más en una liga importante como la argentina. Para mí será clave tener a mi lado a jugadores como José Ascanio, Gonzalo Bressan que viene de ser subcampeón en la AmeriCup y el resto de los chicos”.

Con el arribo de los extranjeros, Olímpico ya tiene a todos los fichados y profundiza el trabajo de pretemporada con la mira puesta en el inicio de la Liga Nacional