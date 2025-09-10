Ingresar
Sarmiento recibe a Atlético Rafaela con la clasificación en juego: fecha, hora, árbitros y qué necesita para clasificar

El Profe juega un duelo clave en el Estadio Ciudad de La Banda con el objetivo de asegurar el pase a la siguiente fase. Debe ganar si o si.

Hoy 20:30

El Club Atlético Sarmiento de La Banda ya tiene todo definido para su compromiso frente a Atlético Rafaela, válido por la novena fecha de la segunda ronda del Torneo Federal A. El partido se disputará este domingo 14/09 a las 15:00 en el estadio Ciudad de La Banda, con el arbitraje de Mauricio Exequiel Martín (Tucumán), asistido por Leila Romina Argañaraz (Tucumán), José Daniel Ponce (Tucumán) y Luciano Agustín Díaz (Salta).

El Profe llega golpeado tras la derrota en Córdoba frente a Sportivo Belgrano, resultado que complicó sus aspiraciones de clasificación. Sin embargo, una victoria ante el elenco santafesino lo dejará con el boleto en mano a la siguiente fase en busca del ascenso a la Primera Nacional.

Actualmente, el equipo de Cristian Molins se ubica 5° en la tabla con 10 puntos, producto de 3 triunfos, un empate y 3 derrotas. Para clasificar, Sarmiento no solo necesita ganar, sino también que Sportivo Belgrano le quite puntos a Gimnasia y Esgrima en Chivilcoy. Si el conjunto bonaerense gana, el Profe deberá conformarse con la Zona Reválida, aun en caso de victoria. En tanto, un empate o derrota lo dejaría al Profe dependiendo de los resultados de Juventud Antoniana (8 pts) y 9 de Julio (7 pts).

TEMAS Torneo Federal A Club Atlético Sarmiento

