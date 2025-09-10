Mateo Montenegro: "No queda otra que terminar el año de la mejor manera"

El volante se mostró dolido por el resultado del encuentro ante Defensores de Belgrano y por el presente de Mitre que no podrá alcanzar el objetivo del Reducido.

Hoy 21:01

Tras la derrota ante Defensores de Belgrano por la fecha 30 de la Primera Nacional, el volante Mateo Montenegro se mostró dolido por el resultado del encuentro y por el presente de Mitre que solo tendrá como objetivo cerrar el año sumando la mayor cantidad de puntos posibles.

"Dominamos todo el partido, pero esto es fútbol y hay que hacer los goles. No queda otra que terminar el año de la mejor manera y dejar al club lo más alto posible", abrió el volante.

Además, comentó: "Venimos bien y de dos partidos que se nos escapa al último, entendemos la bronca de la gente, somos los primeros en querer ganar".

Sobre lo que queda expresó: "Hay que empezar a pensar en el año que viene y lo que sea lo mejor para el club", declaró.

Por último, se refirió a su presente en la institución santiagueña: "En lo personal me siento bien, conozco el club, en ese sentido no me costó. En lo futbolístico me siento bien y suelto. Ojalá que el año que viene sea un gran torneo", cerró en dialogo con El Clásico por Radio Panorama.