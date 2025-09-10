Mateo Montenegro: "No queda otra que terminar el año de la mejor manera"

El volante se mostró dolido por el resultado del encuentro ante Defensores de Belgrano y por el presente de Mitre que no podrá alcanzar el objetivo del Reducido.
Tras la derrota ante Defensores de Belgrano por la fecha 30 de la Primera Nacional, el volante Mateo Montenegro se mostró dolido por el resultado del encuentro y por el presente de Mitre que solo tendrá como objetivo cerrar el año sumando la mayor cantidad de puntos posibles.
"Dominamos todo el partido, pero esto es fútbol y hay que hacer los goles. No queda otra que terminar el año de la mejor manera y dejar al club lo más alto posible", abrió el volante.
Además, comentó: "Venimos bien y de dos partidos que se nos escapa al último, entendemos la bronca de la gente, somos los primeros en querer ganar".
Sobre lo que queda expresó: "Hay que empezar a pensar en el año que viene y lo que sea lo mejor para el club", declaró.
Por último, se refirió a su presente en la institución santiagueña: "En lo personal me siento bien, conozco el club, en ese sentido no me costó. En lo futbolístico me siento bien y suelto. Ojalá que el año que viene sea un gran torneo", cerró en dialogo con El Clásico por Radio Panorama.