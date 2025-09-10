Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 10 SEP 2025 | 28º
X
Somos Deporte

Mateo Montenegro: "No queda otra que terminar el año de la mejor manera"

El volante se mostró dolido por el resultado del encuentro ante Defensores de Belgrano y por el presente de Mitre que no podrá alcanzar el objetivo del Reducido.

Hoy 21:01

Tras la derrota ante Defensores de Belgrano por la fecha 30 de la Primera Nacional, el volante Mateo Montenegro se mostró dolido por el resultado del encuentro y por el presente de Mitre que solo tendrá como objetivo cerrar el año sumando la mayor cantidad de puntos posibles.

"Dominamos todo el partido, pero esto es fútbol y hay que hacer los goles. No queda otra que terminar el año de la mejor manera y dejar al club lo más alto posible", abrió el volante. 

Además, comentó: "Venimos bien y de dos partidos que se nos escapa al último, entendemos la bronca de la gente, somos los primeros en querer ganar".

Sobre lo que queda expresó: "Hay que empezar a pensar en el año que viene y lo que sea lo mejor para el club", declaró.

Por último, se refirió a su presente en la institución santiagueña: "En lo personal me siento bien, conozco el club, en ese sentido no me costó. En lo futbolístico me siento bien y suelto. Ojalá que el año que viene sea un gran torneo", cerró en dialogo con El Clásico por Radio Panorama.

TEMAS Club Atlético Mitre Primera Nacional

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Video: vecinos del barrio Belén están cansados de las salvajes peleas entre bandas de jóvenes
  2. 2. Después de cinco horas, se entregó la adolescente que se atrincheró con un arma en una escuela de Mendoza
  3. 3. Evangelina Anderson deslumbró con sensuales fotos en un jacuzzi tras su separación de Demichelis
  4. 4. El tiempo para este miércoles 10 de septiembre en Santiago del Estero: la máxima tocará los 34ºC en una jornada primaveral
  5. 5. La furiosa reacción de Marianela Mirra cuando le preguntaron por su relación con José Alperovich
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT