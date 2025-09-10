Ingresar
La Subsecretaría de Educación de la Municipalidad convoca a cubrir cargos

Es con orientación ambiental para su nuevo jardín de infantes.

Hoy 21:18

La Subsecretaría de Educación y Desarrollo Comunitario de la Capital, a través de la Junta de Calificaciones y Clasificaciones, convoca a inscripciones extraordinarias para maestras de sección y profesores especiales de artística y educación física para el Jardín de Infantes N° 27 “Papa Francisco”.

Cabe destacar que la institución tendrá una orientación en educación ambiental, por lo que poseer formación específica en la temática constituye un requisito excluyente. Además, se valorará a quienes cuenten con capacitaciones en educación vial y robótica (titulación específica, pos títulos, cursos, jornada, congresos, etc.).

La convocatoria se desarrollará desde el 15 hasta el 26 de septiembre de manera presencial en la Junta de Calificaciones y Clasificaciones ubicada en el Complejo Parque Norte.

Solo podrán inscribirse docentes con legajo en la Junta de Calificación y Clasificación, en situación de revista titular, interino y suplente con o sin cargo.

Al momento de clasificar los legajos de los docentes interesados, se tendrán en cuenta solamente los conceptos “título”, “promedio de título” y las capacitaciones específicas que se requieren sobre educación ambiental, robótica y educación vial.

Los nombramientos de los docentes tendrán el carácter de interinos y serán efectivos hasta tanto se realice el Concurso de Traslados o de Antecedentes y Oposición.

