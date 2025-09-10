Recuperan una moto robada y apuntan a un sospechoso con antecedentes delictivos

El rodado fue hallado por personal de la Comisaría 45º tras una investigación en el barrio Islas Malvinas. El sospechoso, vinculado a múltiples hechos delictivos, logró escapar.

Hoy 22:19

Efectivos de la División Robos y Hurtos de la Comisaría Comunitaria Nº 45 recuperaron en las últimas horas una motocicleta que había sido robada en el barrio Islas Malvinas, en la ciudad Capital. La investigación apunta a un sujeto con frondoso prontuario, que permanece prófugo.

La pesquisa se inició con el análisis de cámaras de seguridad, mediante las cuales se logró identificar a un individuo con características físicas coincidentes con un conocido delincuente de la zona, vinculado a reiterados hechos contra la propiedad.

Los uniformados lograron localizar al sospechoso en inmediaciones del Canal San Martín, cuando se desplazaba a bordo de la motocicleta sustraída. Al advertir la presencia policial, el sujeto abandonó el vehículo y escapó a pie, internándose en un descampado, donde logró perderse de vista.

En el lugar se procedió al secuestro del rodado, que se encontraba sin sus plásticos. Posteriormente, la víctima del robo reconoció la moto como de su propiedad, y tras las diligencias de rigor, la Policía procedió a su devolución.

La investigación continúa en curso para dar con el paradero del sospechoso, quien ya fue identificado por las autoridades.