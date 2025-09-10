Neder: "Fuerza Patria en las urnas para frenar la crueldad de quienes quieren destruir el país"

El senador nacional encabezó un plenario de Fuerza Patria Peronista en la ciudad de Fernández, cabecera del departamento Robles.
Fuerza Patria Peronista realizó este miércoles un plenario dirigencial en la ciudad de Fernández, cabecera del departamento Robles, encabezado por el candidato a senador nacional José Emilio Neder, junto a los candidatos a vicegobernador, Carlos Silva Neder; a diputada nacional Lucía Corlli; a diputados provinciales por la región Norma “Chuchi” Matarazzo y Ángel Iñiguez, con masiva concurrencia que se dio cita en el Club Independiente.
Tras una recorrida inicial de la comitiva por la entidad “aurinegra” junto a miembros de la Comisión Directiva apreciando las instalaciones, dio comienzo el plenario político donde la bienvenida estuvo a cargo de Norma Matarazzo, quien instó a la militancia “a golpear cada puerta llevando un mensaje de unidad y solidaridad, cada voto debe ser de esperanza porque éste es el momento del peronismo”, consideró.
Luego Ángel Iñiguez remarcó que “día a día vamos fortaleciendo el trabajo en cada circuito del departamento, militando en defensa del bien común de los argentinos, de los santiagueños y de cada vecino de nuestros pueblos”.
Por su parte Carlos Silva Neder hizo referencia “a este proyecto de unidad provincial donde junto a Elías Suárez como gobernador continuará llevándose adelante una gestión de progreso para cada uno de los 27 departamentos”.
Cerrando el plenario con su mensaje, José Emilio Neder destacó: “El peronismo se construyó desde abajo, es fuerza y lucha de un pueblo para hacer grande un país donde todos y especialmente los jóvenes tengan oportunidad de desarrollarse. Para eso hay que fortalecer el empleo y el trabajo que genera el capital nacional, ese es el capital que no se va a ir porque no viene desde afuera a timbear como ocurre actualmente con este modelo económico que hoy gobierna la Argentina”.
“Dignidad y respeto para todos, de eso se trata el peronismo. No nos vamos a dejar avasallar por aquellos que vienen con la crueldad de querer destruir el país. Cuando atacan al Estado desfinanciando las Universidades y la Salud pública, queriendo degradar al Garrahan y eliminando fondos de las Escuelas, cuando se meten con lo más sensible que pueda haber como es no atender a la Discapacidad, eso es querer destruir el país”, fustigó.
“Nunca el peronismo va a ir en contra de la gente, siempre irá a favor del pueblo. Está corrigiendo sus errores y por eso volverá a ser gobierno nacional en 2027, para que en Argentina vuelvan a haber espacios de ascenso social y de federalismo. El 26 de octubre a llenar las urnas con los votos de Fuerza Patria”, concluyó.