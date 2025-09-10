Ingresar
Héctor Ciappino sobre la Copa del Mundo de BMX: "Esperamos hacer un gran evento”

Santiago volverá a ser epicentro mundial, reafirmando una tradición que se inició en 2013 y que lo consolidó como uno de los escenarios más importantes del calendario internacional.

Hoy 22:36

Argentina volverá a estar en el centro de la escena del BMX mundial con el cierre de la temporada en Santiago del Estero, entre el 19 y 21 de septiembre. En “La Catedral”, el circuito ubicado en el Polideportivo Provincial, se correrán los Rounds 5 y 6 de la Copa del Mundo UCI BMX Racing, donde se definirán los campeones de la temporada 2025.

El evento reunirá a pilotos de 26 países en las categorías Élite Masculino, Élite Femenino, Sub-23 Masculino y Sub-23 Femenino. A su vez, el Campeonato Argentino de BMX abrirá la actividad el viernes 19, con la presencia de corredores nacionales de todas las divisiones, lo que promete un fin de semana cargado de adrenalina y deporte de alto nivel.

En diálogo con Canal 7, el presidente de la Federación Argentina de BMX, Héctor Aníbal Ciappino, destacó la expectativa que genera esta competencia: “Estamos en la cuenta regresiva, ya estamos con la visita de pilotos de otros países que están en Santiago del Estero desde ayer, hay competidores de Rusia, Chile, Ecuador y Brasil”.

Además, el dirigente resaltó la importancia del trazado santiagueño: “Santiago del Estero les encanta, el circuito les gusta porque es seguro y entretenido, tiene las medidas de seguridad que en otros lados no se encuentran, un gran piso y la velocidad que consiguen aquí. Esperamos hacer un gran evento”, declaró.

Sobre la participación nacional, Ciappino subrayó la renovación en el equipo argentino: “Habrán 22 países representantes a partir de la semana que viene. El equipo argentino tiene caras nuevas, hay mucha renovación y jóvenes. Están concentrados y entrenando”.

De esta manera, Santiago volverá a ser epicentro mundial del BMX, reafirmando una tradición que se inició en 2013 y que lo consolidó como uno de los escenarios más importantes del calendario internacional.

