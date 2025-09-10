Súper Clásico del H-27: en juego la Copa “60 años de Canal 7”

Este domingo 14 de septiembre, el Hipódromo 27 de Abril será escenario de un choque histórico en 350 metros. Napolitano Key, Albanesi y Nippur prometen un espectáculo sin precedentes en busca de un trofeo especial.
El Coloso del Norte vuelve a encender la pasión del turf con un Súper Clásico en 350 metros, donde tres caballos de jerarquía pondrán en juego más que la gloria deportiva: la Copa “60 años de Canal 7”, un premio con valor simbólico que acompañará esta jornada de turf en Santiago del Estero.
En la pista se cruzarán tres ejemplares con campañas de lujo:
El análisis de campañas y relojes anticipa un duelo de titanes. Napolitano Key se apoya en su dominio local y consistencia, Albanesi ofrece potencia y juventud con la misión de destronar al patrón de Loreto, mientras que Nippur puede dar la sorpresa si engancha una partida limpia y sostiene su potencia en los metros finales.
Además, en la jornada habrá diferentes atracciones que tendrán un condimento especial.
La mesa está servida para un clásico inolvidable: ¿defenderá su reinado Napolitano Key? ¿Habrá golpe de autoridad de Albanesi? ¿O se escribirá la epopeya de Nippur?