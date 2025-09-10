Súper Clásico del H-27: en juego la Copa “60 años de Canal 7”

Este domingo 14 de septiembre, el Hipódromo 27 de Abril será escenario de un choque histórico en 350 metros. Napolitano Key, Albanesi y Nippur prometen un espectáculo sin precedentes en busca de un trofeo especial.

El Coloso del Norte vuelve a encender la pasión del turf con un Súper Clásico en 350 metros, donde tres caballos de jerarquía pondrán en juego más que la gloria deportiva: la Copa “60 años de Canal 7”, un premio con valor simbólico que acompañará esta jornada de turf en Santiago del Estero.

En la pista se cruzarán tres ejemplares con campañas de lujo:

Napolitano Key (Stud Shimu) : el crédito loretano llega como el gran favorito, con 7 triunfos consecutivos y dueño de la Copa Challenger 2024 . Sus tiempos en distancias cortas lo posicionan como el caballo a vencer.

: el crédito loretano llega como el gran favorito, con y dueño de la . Sus tiempos en distancias cortas lo posicionan como el caballo a vencer. Albanesi (Stud Don Armando) : el fenómeno catamarqueño, invicto en el H-27 con 3 de 3 , trae explosión y regularidad. Su único traspié fue fuera de casa, en los 1200 metros de Tucumán.

: el fenómeno catamarqueño, , trae explosión y regularidad. Su único traspié fue fuera de casa, en los 1200 metros de Tucumán. Nippur (Stud/Haras El Remanso): la carta correntina es el outsider del lote, con experiencia internacional y antecedentes de jerarquía, aunque con la incógnita de cómo rendirá en la exigencia de los 350 metros del Coloso.

El análisis de campañas y relojes anticipa un duelo de titanes. Napolitano Key se apoya en su dominio local y consistencia, Albanesi ofrece potencia y juventud con la misión de destronar al patrón de Loreto, mientras que Nippur puede dar la sorpresa si engancha una partida limpia y sostiene su potencia en los metros finales.

Además, en la jornada habrá diferentes atracciones que tendrán un condimento especial.

La mesa está servida para un clásico inolvidable: ¿defenderá su reinado Napolitano Key? ¿Habrá golpe de autoridad de Albanesi? ¿O se escribirá la epopeya de Nippur?