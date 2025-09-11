Intenso trabajo de bomberos y policías para controlar un incendio de pastizales en El Zanjón

El foco ígneo se habría iniciado en predios pertenecientes a la UNSE. Las causas aún se investigan, aunque no se descarta que haya sido intencional.

Hoy 01:18

Un incendio de pastizales registrado en la noche del miércoles generó gran preocupación en la localidad de El Zanjón, departamento Capital, a la altura del kilómetro 1126 de la Ruta Nacional 9.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el fuego se habría propagado en terrenos pertenecientes a la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE). Si bien todavía no se determinaron las causas, no se descarta la hipótesis de un origen intencional.

Intensa labor de los bomberos

Alertados por los vecinos, efectivos de la División de Bomberos de la Policía y de la Comisaría N.º 61 acudieron rápidamente al lugar y trabajaron durante varias horas para contener las llamas y evitar que se extendieran hacia zonas cercanas.

Las tareas se vieron dificultadas por la superficie afectada y por las condiciones climáticas adversas, ya que el viento favoreció la expansión del fuego.

Llamado a la prevención

Desde las autoridades recordaron que está prohibida la quema de pastizales y basura, especialmente en jornadas de altas temperaturas, baja humedad y fuertes ráfagas de viento, ya que el riesgo de propagación es muy alto y puede poner en peligro a personas, animales e infraestructuras.

Asimismo, se solicitó a la población dar aviso inmediato a la dependencia policial más cercana en caso de detectar columnas de humo o focos ígneos en la zona.