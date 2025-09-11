Ingresar
Morena Rial: el sufrimiento por la distancia con Francesco, su hijo con Ambrosioni

La joven madre compartió en redes sociales lo que siente al estar lejos de su hijo, quien reside en Córdoba.

Hoy 08:12
Morena Rial

Morena Rial causó sorpresa en las redes sociales al compartir una foto junto a Francesco, su primer hijo fruto de su amor con Facundo Ambriosioni.

En sus palabras, la mediática se mostró dolida por no poder ver al nene de 6 años que vive en Córdoba con su papá por decisión de la Justicia.

“Te extraño una vida hijo, perdón”, escribió More en la historia de Instagram que publicó en las últimas horas. En la postal aparece ella posando al lado de Francesco en el espejo de un ascensor.

Al posteo lo musicalizó con una canción de Airbag que expresa: “Nunca te olvides que te doy mi vida, te extraño de noche, te quiero de día. Y quiero llevarte por siempre conmigo”.

Si bien no suele publicar tantas fotos con su hijo mayor, en varias ocasiones More se refirió al dolor que siente por no poder estar con él.

Cabe recordar que fue en octubre del 2024 cuando la la Cámara de Familia N°2 de Córdoba resolvió que Fran tenía que vivir con su papá Facundo Ambrosioni, y no podía mudarse con More a Buenos Aires.

