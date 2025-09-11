Un joven estableció un récord mundial al recorrer 300 metros en wheelie sujetando la moto con la boca

El motociclista profesional Ahmed Othman alcanzó un logro extremo en Yeda, Arabia Saudita. El desafío, considerado de alto riesgo, fue reconocido por Guinness World Records.

Hoy 08:22

En un acto que desafía los límites de la destreza y la resistencia humana, el motociclista profesional Ahmed Othman logró un hito mundial al recorrer 300 metros en wheelie, sosteniendo el manillar de su moto solo con los dientes. La hazaña tuvo lugar en Yeda, Arabia Saudita, y fue reconocida oficialmente por Guinness World Records, destacando no solo la distancia recorrida, sino el riesgo extremo que implicó la maniobra.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Othman, quien se elevó en la moto hasta una posición casi vertical, mantuvo el equilibrio mientras sujetaba el manillar con la boca. Para estabilizarse durante el trayecto, extendió ambos brazos hacia los costados, apoyó su pie derecho en el estribo y el izquierdo en una barra metálica ubicada en la parte trasera del vehículo. La concentración absoluta fue clave, evidenciada en las imágenes captadas por una cámara instalada en su casco.

A lo largo de los menos de 60 segundos que duró el reto, Othman utilizó un amplio equipo de protección para minimizar los riesgos. Al completar los 300 metros, logró recuperar el control de la moto, descendiendo la rueda delantera de manera segura y asegurando la moto con éxito.

Guinness World Records subrayó que esta maniobra es extremadamente peligrosa y solo debe ser intentada por profesionales altamente capacitados. La organización advirtió que no debe ser replicada por el público en general bajo ninguna circunstancia, dada la alta peligrosidad del desafío.

Este récord de Othman se suma a una serie de logros recientes en el mundo del motociclismo extremo. En agosto de 2024, el británico Jonny Davies alcanzó una velocidad de 256,72 km/h al ser arrastrado por una moto en el aeródromo de Elvington, mientras que en enero de 2025, el sueco Magnus Carlsson logró realizar un caballito sobre su motocicleta a una velocidad máxima de 202,67 km/h. Estos récords destacan la creciente audacia y destreza en el motociclismo extremo.

La hazaña de Othman también se encuentra entre los logros más extraordinarios del motociclismo, un campo donde se han registrado proezas como la mayor distancia recorrida en moto mientras se está envuelto en llamas, a cargo del bombero francés Jonathan Vero, quien recorrió 442,10 metros en esas condiciones extremas.

Al concluir el reto, Ahmed Othman celebró su éxito con un gesto de triunfo, visiblemente emocionado y orgulloso por haber alcanzado un récord mundial que pocos en la historia del motociclismo han logrado siquiera imaginar.