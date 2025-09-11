Ingresar
Ofrecen recompensa por la aparición de un gatito extraviado en zona de calles San Martín y Garibaldi

El número de contacto para cualquier dato o pista es el 3854992614.

Hoy 08:30
Gatito perdido

En una emotiva búsqueda por recuperar a su querido gatito, una familia santiagueña solicita la colaboración de la comunidad para encontrar a su mascota, quien se perdió el día de ayer en la zona de calles San Martín y Garibaldi, en pleno centro de la Capital.

La familia ofrece recompensa a quien pueda brindar información confiable que ayude a localizar al animal. Se estima que el gatito puede haber estado cerca de las avenidas más transitadas de la ciudad, por lo que se pide a los vecinos de la zona y alrededores estar atentos.

El número de contacto para cualquier dato o pista es el 3854992614. Cualquier información será de gran ayuda, incluso si parece mínima.

