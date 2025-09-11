James McAvoy fue agredido en un bar de Toronto durante la premiere de "California Schemin"

El actor habría sido golpeado por un extraño en un local de la capital canadiense.

Hoy 08:42

El actor James McAvoy fue supuestamente agredido en un bar de Toronto mientras se encontraba en la ciudad para presentar en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) su debut como director, California Schemin'.

Un amigo del actor relató lo ocurrido: “James estaba en una reunión informal con los productores de su película y, como supo más tarde al hablar con el personal, había un hombre que bebía demasiado y al que escoltaban hacia la salida. James le daba la espalda y el hombre simplemente le dio un puñetazo”.

Las declaraciones fueron recogidas por la revista People. Según la información, el incidente se produjo en el local Charlotte's Room, poco antes de la medianoche, cuando un hombre en aparente estado de ebriedad golpeó a McAvoy. El actor habría intentado calmar al agresor antes de que el personal lo retirara del lugar. Una fuente cercana señaló que McAvoy estaba de espaldas al momento del golpe, aunque no sufrió lesiones y permaneció en el bar, restándole importancia al hecho.

Proyectos en marcha

Más allá del episodio, James McAvoy atraviesa un gran momento profesional con su primera incursión en la dirección, además de participar en dos producciones en curso: Control, que coprotagoniza junto a Julianne Moore, y Turn Up the Sun!. Asimismo, recientemente sorprendió con una de sus interpretaciones más radicales en el papel del maníaco padre de No hables con extraños.