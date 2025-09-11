"Creo que el presupuesto se tiene que negociar en el Congreso y que cada uno diga dónde va la plata"

Así lo consideró el licenciado Osvaldo Granados en su columna de este jueves para Radio Panorama a propósito del anuncio que el presidente Javier Milei realizará el lunes en cadena nacional.

En su columna de este jueves para Radio Panorama, el licenciado Osvaldo Granados analizó el escenario político y económico de cara al anuncio que el presidente Javier Milei realizará el próximo lunes en cadena nacional.

Granados planteó que el debate central pasará por la prórroga del Presupuesto. “Los gobernadores ya dijeron que no se puede bajar el reparto de fondos. La clave es el lunes, cuando Milei, entre otras cosas, va a anunciar que se prorroga el Presupuesto un año más. Y yo creo que va a pasar todo lo contrario: yo anunciaría que se va a negociar en el Congreso y que cada uno diga a dónde va la plata, que resuelvan. Esto es lo que yo creo debería pasar si somos todos civilizados”, sostuvo.

El analista subrayó que “hoy la sorpresa no fue la inflación, sino las elecciones del domingo” y agregó que el mercado comenzó a mostrar reacciones tras la volatilidad inicial. “Ayer hubo acciones que rebotaron 11% y era lógico, porque cayeron demasiado por el pánico de las primeras 24 horas. Los bonos reaccionaron, el dólar se quedó quieto y el Banco Central renovó los vencimientos y bajó la tasa de interés que estaba muy arriba”, detalló.

Granados también hizo referencia a los acuerdos de inversión en sectores estratégicos. “Las petroleras van a financiar las rutas para Vaca Muerta: firmaron un acuerdo con Neuquén para poner arriba de 60 millones de dólares de entrada. Los mineros dijeron exactamente lo mismo: arreglan todo, pero la plata la descuentan de las regalías. ¿Ustedes creen que los gobernadores van a renunciar a las regalías? Vamos…”, cuestionó.

De esta manera, el analista insistió en que el Congreso debería ser el ámbito de discusión del Presupuesto y que los mandatarios provinciales tendrán un rol clave en la definición de los recursos.