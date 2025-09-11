Stamateas: “Tenemos que descubrir el encanto de cada etapa de la vida”

En diálogo con Radio Panorama, el autor habló sobre su nuevo libro, la ansiedad como mal de época y la necesidad de vivir cada etapa con plenitud.

El reconocido psicólogo y escritor Bernardo Stamateas presentará su nuevo libro Vida Nutritiva en el marco de los festejos por el 113° aniversario de la ciudad de La Banda. En la previa de su presentación, se comunicó telefónicamente con Radio Panorama, donde brindó detalles sobre esta nueva obra y reflexionó sobre el estado actual de la salud mental en la Argentina.

“En el libro hablo sobre las cinco etapas de la vida: infancia, adolescencia, juventud, adultez y vejez. Sostengo que no hay ninguna etapa más linda que otra, sino que debemos descubrir el encanto de cada una”, señaló Stamateas.

Según explicó, Vida Nutritiva busca acompañar a los lectores en ese proceso de redescubrimiento: “Hay muchos chicos que padecen los 20 o 30 años, otras personas tienen miedo a envejecer. Por eso hago una panorámica de cada etapa: qué sucede en cada una y cómo podemos vivirlas de manera más plena”.

Stamateas reveló que la idea del libro surgió a partir de los comentarios de la gente que asiste a sus charlas y terapias: “Escucho a muchas personas decir ‘le tengo miedo a la vejez’ o ‘nada me motiva en esta etapa’. Esos comentarios me impulsaron a escribir Vida Nutritiva”.

El autor también abordó temas vinculados al estado emocional y mental de la sociedad actual: “El trastorno número uno hoy es la ansiedad. La gente come rápido, no puede dormir, tiene problemas gastrointestinales, se angustia porque alguien no le responde un mensaje... Hay una gran sensación de incertidumbre que lleva, muchas veces, a ataques de pánico”.

Y agregó: “Hace 40 años, uno no veía a un chico con ataques de pánico. Hoy sí. Además, hay mucha desmotivación, trastornos del ánimo y dificultades para atravesar duelos”.

Stamateas destacó que hay una mayor conciencia sobre la salud mental, especialmente después de la pandemia: “Mucha gente empezó a retomar redes afectivas, a cuidar con quién se junta. Pero también creció la preocupación por temas como el suicidio adolescente, el bullying, el aumento de la violencia y los trastornos de ansiedad”.

Afirmó que hoy se necesita contar con herramientas: “Desde hacer ejercicio, juntarse con amigos, tener una charla, hasta ir a terapia. Cuidar la salud mental es tan importante como cuidar la salud física”.

Finalmente, destacó la importancia de un enfoque integral: “Hoy los psicólogos trabajamos en equipo con psiquiatras. En casos de trastornos profundos, la medicación puede acompañar, pero también hay que sentarse y repensar el estilo de vida y la manera de pensar. Automedicarse nunca es una solución. Siempre hay que buscar ayuda profesional”.