Policiales

Un hombre de 52 años falleció en medio de un partido de fútbol en Loreto

Fue trasladado al hospital zonal, donde constataron que había sufrido un paro cardíaco.

Hoy 10:21

Ayer, la localidad de Loreto se vio conmocionada por el fallecimiento de un hombre de 52 años, identificado como Vásquez, quien se descompensó mientras jugaba un partido de fútbol. El incidente ocurrió en el transcurso de un partido en el que Vásquez, residente de la localidad de Puesto de Juanes, cayó repentinamente desplomado sobre el campo de juego.

Su esposa, Ruiz, quien lo acompañaba, relató que en medio del partido, su marido sufrió un repentino colapso. Desesperada, lo trasladó rápidamente al hospital zonal, donde constataron que el hombre había sufrido un paro cardíaco. Inmediatamente, el profesional intentó realizar las maniobras de reanimación, pero lamentablemente el esfuerzo fue en vano y se confirmó su fallecimiento.

El fiscal de turno, Dr. Ángel Belluomini, intervino en el caso y dispuso que el cuerpo de Vásquez fuera entregado a sus familiares para su velatorio y posterior sepultura. La noticia ha conmocionado a la comunidad local.

