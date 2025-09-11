Biocombustibles: el Gobierno autorizó un aumento del 4% en bioetanol y biodiesel

La suba impacta directamente en la cadena de precios de los combustibles tradicionales, al tratarse de componentes obligatorios en la mezcla.

Hoy 10:29

La Secretaría de Energía fijó un aumento de 4% en los precios para los biocombustibles, que se mezclan de manera obligatoria con los combustibles fósiles, desde septiembre. Los nuevos costos impactarán en los valores de la nafta y el gasoil en octubre.

La suba para bioetanol de caña de azúcar y de maíz, que se mezclan con las naftas, es de 4%. Para el biodiesel, utilizado en combinación con el gasoil, el incremento también es de 4%.

La medida fue oficializada este jueves en las resoluciones 368 y 369 publicadas en el Boletín Oficial.

El precio del bioetanol de caña de azúcar se fijó en $857 por litro, mientras el de maíz se estableció en $785,46 por litro. Estos valores representan un alza del 4%.

En el caso del biodiesel, destinado a su mezcla obligatoria con el gasoil, pasó de $1.354.507 a $1.408.687 por tonelada, una suba de 3,99% desde el valor anterior.

La anterior actualización en los valores de los biocombustibles se aplicó el 11 de agosto.

Los biocombustibles se utilizan para el corte obligatorio del 12% en la nafta y el gasoil, por lo que encarece el costo de producción de los combustibles e impacta en los valores de los surtidores.

Según la ley 27.640, el biodiesel producido a base de aceite de soja se corta en un 7,5% por cada litro de gasoil y el bioetanol la mezcla obligatoria que tienen que hacer las refinerías es de 12%, que se divide en 6,5% para el elaborado a base de caña y 6,5% para el producido a base de maíz

El incremento en el costo de los biocombustibles puede traducirse en un nuevo aumento en el precio final de la nafta y el gasoil en los surtidores en octubre.

A finales de agosto, el Gobierno volvió a aplicar una suba parcial en los impuestos al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), que se traslada directo al precio del litro de nafta y gasoil.

Así, solo por impuestos, el litro de nafta súper subió $10,52 sobre los valores vigentes y en el gasoil $8,58, es decir, un alza de 0,8% y 0,7%, respectivamente.

Desde fines de julio, los combustibles sigue un esquema de precios variables en la red de estaciones de servicios de YPF. Hoy, el litro de nafta súper se vende a $1334 y el de premium a $1581.

Desde el 1 de octubre, la Secretaría de Energía aplicará el aumento total del remanente pendiente de 2024 y del primer y segundo trimestres de 2025, que el Gobierno viene postergando.