No más espera eterna: el secreto para tener paltas antes de los 5 años

Una técnica cada vez más usada permite adelantar la cosecha de palta en casa. Ideal para quienes aman el verde y el guacamole.

Hoy 10:33

Tener un árbol de paltas en el jardín es el sueño de muchos, pero uno de los principales desafíos es la espera: los primeros frutos pueden tardar hasta una década en aparecer. Sin embargo, existen métodos para acelerar el proceso, y uno de los más efectivos y recomendados por especialistas es el injerto.

El injerto consiste en combinar una parte de un árbol adulto con un plantín joven. Esto permite que el árbol:

  • Dé sus primeros frutos mucho más rápido, en menos de cinco años.
  • Sea más resistente a enfermedades y plagas.
  • Mejore la calidad y el sabor de las paltas.

En lugar de plantar una semilla y esperar años, conseguir un plantín injertado acelera significativamente el desarrollo del árbol.

  1. Comprá un plantín injertado en un vivero confiable.
  2. Plantalo en primavera, cuando el clima es más templado.
  3. Elegí un lugar con abundante luz solar y buen drenaje.
  4. Usá tierra fértil y regá solo cuando la tierra esté seca.
  5. Protegé el árbol de vientos fuertes y frío intenso.

