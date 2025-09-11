No más espera eterna: el secreto para tener paltas antes de los 5 años

Una técnica cada vez más usada permite adelantar la cosecha de palta en casa. Ideal para quienes aman el verde y el guacamole.
Tener un árbol de paltas en el jardín es el sueño de muchos, pero uno de los principales desafíos es la espera: los primeros frutos pueden tardar hasta una década en aparecer. Sin embargo, existen métodos para acelerar el proceso, y uno de los más efectivos y recomendados por especialistas es el injerto.
El injerto consiste en combinar una parte de un árbol adulto con un plantín joven. Esto permite que el árbol:
En lugar de plantar una semilla y esperar años, conseguir un plantín injertado acelera significativamente el desarrollo del árbol.